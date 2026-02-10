Renata Przemyk to ceniona polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, której kariera wystartowała jeszcze w latach 80. W minionych dekadach nagrała kilkanaście albumów, które sprzedały się w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy. Współpracowała m.in. z Kasią Nosowską, Strachami na Lachy czy Hedone. Od lat koncertuje - zarówno w Polsce, jak i za granicą - osiągając ogromne sukcesy. Słuchacze oraz krytycy doceniają jej nieprzeciętny talent muzyczny, niespotykany głos oraz indywidualność artystyczną. Wokalistka konsekwentnie łączy piosenkę autorską z rockiem alternatywnym, nie bojąc się sięgać po eksperymenty.

10 lutego Renata Przemyk obchodzi swoje 60. urodziny. Oto historia jej życia i kariery.

Kariera Renaty Przemyk wystartowała dzięki prestiżowym festiwalom

Koniec lat 80. był momentem, w którym Renata Przemyk rozpoczęła swoją ogólnopolską karierę. W 1988 r. wystąpiła na 14. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie i choć nie święciła triumfów, już rok później, na tym samym przeglądzie, udało jej się zdobyć Grand Prix i nagrodę dziennikarzy. Dzięki temu usłyszała o niej szersza publiczność.

Później artystka miała okazję zaprezentować się publiczności także na KFPP w Opolu czy Festiwalu w Jarocinie (jako gość zespołu Armia). Już wtedy była częścią zespołu Ya Hozna. W 1990 r. zdobyła wyróżnienie na prestiżowej scenie w Sopocie i zdecydowała się na odejście ze wspomnianej grupy, rozpoczynając jednocześnie działalność solową.

Momentem przełomowym w karierze Przemyk był solowy koncert na Festiwalu w Jarocinie. Jak sama wokalistka przyznawała - po raz pierwszy zaprezentowała się wówczas zupełnie innej publice, odmiennej od wcześniejszych widzów ze środowisk piosenki studenckiej czy poezji śpiewanej.

Renata Przemyk ma na swoim koncie kilkanaście albumów

W kolejnych latach kariery artystka nieustannie się rozwijała, koncertowała i gromadziła nowe wyróżnienia. Nagrała kilkanaście płyt, w tym album z muzyką do słynnego spektaklu "Balladyna" w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. W 2003 r. z kolei podzieliła się z fanami składanką swoich największych hitów, którą wzbogaciła o premierowy kawałek "Kochana" stworzony w duecie z Kaśką Nosowską. Trzy lata później ukazał się "Unikat", a w 2009 r. muzyczka oddała w ręce słuchaczy "Odjazd" - napisany z myślą o spektaklu pod tym samym tytułem. Krążek zyskał status złotej płyty, a także nominację do Fryderyków.

W międzyczasie Przemyk spróbowała swoich sił w nowym projekcie - w 2008 r. założyła Acoustic Trio. Od tamtej pory prężnie rozwijała się także na scenie teatralnej - zagrała m.in. Hortensję w spektaklu "Terapia Jonasza" czy Meksykankę w "Tramwaju zwanym pożądaniem".

Ostatnimi albumami wydanymi przez wokalistkę są "Renata Przemyk i Mężczyźni" z 2020 r. oraz "Vera to ja" z 2024 r., nagrane we współpracy z polsko-ukraińskim zespołem Dagadana.

Życie prywatne Renaty Przemyk. Artystka ponad dwie dekady temu adoptowała córkę

Od lat media interesują się nie tylko twórczością Renaty Przemyk, lecz także jej życiem prywatnym. Ponad dwie dekady temu artystka adoptowała córkę, będąc wówczas samotną 36-latką. Wywołała tym samym dyskusję wśród społeczeństwa, a o bolesnych procedurach adopcyjnych opowiedziała szczegółowo w książce Anity Sobczak "Sama. Rozmowy o samotnym macierzyństwie".

We wspomnianej książce artystka przyznała, że jej decyzja o macierzyństwie była przemyślana i nie wynikała z potrzeby bliskości czy presji otoczenia. "W pewnym momencie zorientowałam się, że mam 36 lat i powoli zaczęłam oswajać z myślą, że może zawsze będę sama. (...) Nie miałam żadnych medycznych przeciwwskazań do ciąży. Natomiast nie wyobrażałam sobie pójść z kimś do łóżka tylko po to, żeby mieć dziecko" - wyjaśniała Przemyk.

"Skoro inaczej ułożyło się moje życie, to jestem w stanie stworzyć dom dziecku, które jest już na świecie. Emocjonalnie i energetycznie było mi to najbliższe" - dodawała.

"Rady koleżanek typu 'znajdziemy ci fajnego kolegę na raz', albo 'zrób in vitro', zupełnie do mnie nie przemawiały, nie czułam tego. To musiało być z miłości. Wtedy pojawił się pomysł adopcji, kolejne cuda i kolejne anioły na mojej drodze, obcy życzliwi ludzie, którzy przeprowadzili mnie kolejno przez ten proces, uznali, że się nadaję. To się wcale nie musiało udać, procedura jest długa i trudna, a ja właśnie miałam zostać samotną matką" - opowiadała z kolei w wywiadzie dla "Wprost".

Renata Przemyk publicznie przyznaje, jak wyglądają procedury adopcyjne

Renata Przemyk nie ukrywała, jak wyglądały procedury adopcyjne, które zmuszona była przejść zanim stworzyła nowy dom dla swojego dziecka. "Do domu przyjechało dwoje psychologów. Moja mama, prosta kobieta, była zszokowana tym, w jaki sposób przeprowadzana była ta rozmowa. Wyglądało na to, że robią wszystko, żeby mnie zniechęcić, ale też zdyskredytować. Nie będę tu przytaczać konkretnych pytań, ale gdyby rodzice biologiczni spełniali chociaż niewielką część warunków, jakie się stawia tym adopcyjnym, dzieci miałyby cudowne życie" - wspominała muzyczka w książce.

"Fakt, że to wszystko się udało, do tej pory uważam za cud. Ale ja generalnie jestem wierząca" - skwitowała artystka.

Córka Renaty Przemyk jest obecnie dorosłą kobierą

Wokalistka przebrnęła przez wszelkie trudności i proces adopcji zakończył się dla niej sukcesem. W życiu Przemyk pojawiła się wówczas Klara, która dziś jest już dorosłą kobietą. Piosenkarka przez lata starała się chronić jej prywatność, choć niekiedy zdarzało jej się napomknąć w wywiadach o wyjątkowej więzi z córką. Kiedyś zdradziła także, że Klara jest bezkompromisową dziewczyną, która idzie własną ścieżką.

"Jest bardzo niezależną, mądrą dziewczyną i nie ma potrzeby dostosowania się, dopasowania na siłę do jakichś standardów. Młode pokolenie podlega teraz ogromnej presji. Jest nacisk na określone trendy, rodzaj wyglądu, gadżety, zachowywanie się" - opowiadała kilka lat temu w rozmowie z Wirtualną Polską.

