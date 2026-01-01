Dawid Kwiatkowski to obecnie jedna z czołowych postaci młodego pokolenia polskiej muzyki rozrywkowej. Gwiazdor pop może pochwalić się niezwykle oddanym gronem fanów, którzy wspierają go we wszystkich twórczych działaniach, a także sukcesami takimi jak sxaojdihf czy rola jurora w programach "The Voice Kids", a następnie "Must Be The Music". Przez 15 lat swojej kariery wylansował przeboje takie jak "Na zawsze", "Idziesz ze mną", "Café de Paris" czy "Proste" i zagrał na najważniejszych festiwalach, m.in. Top of the Top Sopot Festival w 2021 r., gdzie odebrał Bursztynowego Słowika.

Kariera piosenkarza wystartowała, gdy ten był jeszcze nastolatkiem. Dawid uczył się w liceum w Gorzowie Wielkopolskim, lecz po pewnym czasie rzucił edukację na rzecz muzyki, nigdy nie podchodząc do matury. Długo szukał sposobu na to, aby wkroczyć na rynek muzyczny, a jego autorytetem stał się starszy o 13 lat brat Michał. Startował on w konkursach wokalnych, uczył się w szkole muzycznej, a nawet wziął udział w "Szansie na sukces". Później spróbował swoich sił także za granicą - w 2002 r. stał się fenomenem programu "Star Academy" we Francji.

To właśnie w studiu działającego już w branży starszego brata Dawid Kwiatkowski nagrał swój pierwszy utwór. Był to cover piosenki "Ostatni" z repertuaru Edyty Bartosiewicz. Artysta przez długi czas publikował własne wersje utworów innych twórców w sieci, a w 2012 r. postanowił spróbować swoich sił w telewizji, udając się do "Must Be The Music" (w którym obecnie sam jest jurorem). Nie odniósł sukcesu w talent-show, lecz już rok później udało mu się wydać singiel "Biegnijmy", który stał się jego oficjalnym debiutem.

Dawid Kwiatkowski nie miał łatwo, gdy dorastał. Problemy rodziców i muzyczne marzenia doprowadziły go do wyprowadzki

Początki kariery artysty nie należały do łatwych, lecz Dawid Kwiatkowski wiedział, w którą stronę chce podążać. Muzyka była dla niego wybawieniem od problemów życia codziennego. "Moi rodzice zmagali się z chorobą alkoholową, bracia z nami nie mieszkali, więc ja byłem pozostawiony sam sobie. Nie miałem wsparcia. Wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale te problemy, z którymi się wtedy zmagałem były pewnego rodzaju motywacją" - opowiadał wokalista w jednej z rozmów z Onetem.

Teraz piosenkarz pozostaje w świetnych kontaktach ze swoją mamą, Agnieszką, której udało się odbudować zaufanie syna, gdy zwalczyła nałóg. Decyzja o terapii odwykowej pojawiła się jednak wyłącznie dzięki ogromnemu wsparciu artysty. "To miało bardzo duży wpływ na Dawida. Pamiętam, jak stawał w progu i mówił: 'Znów jesteś pijana, nie będę miał śniadania do szkoły'. Wstyd mi jest. Przegapiłam okres, kiedy on zaczął tworzyć, pisać" - mówiła refleksyjnie mama piosenkarza w 2019 r. dla "Uwaga! TVN".

Artysta zmuszony był dorastać w domu pełnym problemów i nie zawsze mógł liczyć na wsparcie rodziców w temacie kariery muzycznej. "Moi rodzice we mnie za bardzo nie wierzyli. Mój brat Michał osiągnął wielki sukces we Francji. Długo uważali, że po prostu chciałbym go naśladować, nie wiedząc, ile pracy trzeba włożyć w muzykę. Dlatego szybko zacząłem działać na własną rękę i nagrywać covery, które wrzucałem do sieci. Pamiętam, jak pierwsze nagrania stawały się viralami, to wołałem mamę i pokazywałem jej komentarze, w których mnie chwalono. Powoli starałem się ich przekonywać, że też chciałbym tworzyć muzykę, ale na pewno nie miałem od nich tak wielkiego wsparcia, jak mój brat" - wspominał Dawid Kwiatkowski w rozmowie z Onetem.

Debiutancki singiel Dawida Kwiatkowskiego - "Biegnijmy" - stał się absolutnym hitem 2013 roku

Ostatecznie wziął sprawy w swoje ręce, wyprowadził się do Warszawy, gdzie miał większe możliwości rozwoju, i po prostu nagrywał muzykę. W 2013 r., zaraz po ukazaniu się singla "Biegnijmy", wydał jeszcze poruszającą balladę "Na zawsze", którą zaskarbił sobie sympatię tysięcy nastolatek. W tym samym roku zdołał wydać album "9893", który jeszcze przed premierą został sprzedany w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. To wróżyło piosenkarzowi wielki sukces.

W tamtym czasie Dawida Kwiatkowskiego zaczęto nazywać polskim Justinem Bieberem - wszystko ze względu na podobną fryzurę, aparycję, gust muzyczny i wiek. Niewielu wierzyło jednak, że na długo podbije polską scenę. Nawet sam szef jego wytwórni - co artysta zdradził w wywiadzie dla "Vivy" - miał być przekonany o tym, że jego kariera potrwa maksymalnie rok.

Od debiutu Kwiatkowskiego minęło jednak ponad 12 lat. W międzyczasie artysta zdążył udowodnić, że nie jest gwiazdą jednego przeboju. Poprowadził swoją karierę tak, że nie tylko ma za sobą oddane grono odbiorców, słuchających go od czasów nastoletnich, lecz także z każdym projektem zdobywa nowych słuchaczy - w przeróżnym wieku. W 2014 r. oddał w ręce fanów swój drugi krążek - "9893 Akustycznie" - a kilka miesięcy później trzeci - "Pop & Roll". Kolejne lata obfitowały w następne wydania - "Element trzeci" (2015), "Countdown" (2016) i "13 grzechów niczyich" (2019) - oraz emocjonujące trasy koncertowe po całej Polsce.

Nazywany był polskim Justinem Bieberem. Ten album pozwolił zerwać mu łatkę!

W ostatnich latach gwiazdora wreszcie zaczęto postrzegać nie jako idola nastolatek, lecz jako dojrzałego artystę, którego utwory niosą ze sobą przekaz i mają dużą wartość. Momentem przełomowym okazał się album zatytułowany "Dawid Kwiatkowski" wydany w 2021 r., za sprawą którego piosenkarz wreszcie dojrzał do tego, kim chce być muzycznie.

"Mam nadzieję, że dzięki tej płycie przestanę odcinać kupony od łatki 'polskiego Justina Biebera'. I chociaż sam tego podobieństwa nigdy nie widziałem, to łatwo było na tym trwać. (...) Bardzo wiele osób postawiło już na mojej karierze kreskę. Złośliwi uważali nawet, że udział w programach telewizyjnych jest moją ostatnią deską ratunku. Teraz wróciłem z nowym krążkiem, na którym celowo nie na duetów, ponieważ chciałbym wszystkim jeszcze raz powiedzieć: 'Dzień dobry, jestem Dawid Kwiatkowski'. Wcale się im nie dziwię, że uważali, że stanąłem w miejscu, ponieważ żyłem długo w takim przekonaniu, że kompletnie się nie rozwijam. W końcu ruszyłem do przodu" - opowiadał w momencie premiery Kwiatkowski.

Dyskografię Dawida zamyka w tym momencie "Pop romantyk" wydany cztery lata po płycie "Dawid Kwiatkowski". Ósmy album studyjny artysty również pokazuje jego dojrzałą, lecz uczuciową stronę. Znajdują się na nim słynne utwory "Café de Paris" oraz "Taki jak Ty". W 2025 r. wokalista oddał w ręce fanów jeszcze zaskakujący i poruszający duet z Kayah - "Proszę tańcz". Później ukazał się jego solowy singiel "Pali się niebo", a w planach na 2026 r. Kwiatkowski ma wyruszenie w dużą trasę koncertową "Proszę Tańcz Tour", na którą złożą się intymne spotkania z publicznością, pokazujące artystę z nowej strony. Dodatkowo w tym roku prawdopodobnie gwiazdor nagra kolejny krążek.

Dawid Kwiatkowski obchodzi dziś swoje 30. urodziny. Świętował na scenie sylwestrowego koncertu

1 stycznia 2026 r. Dawid Kwiatkowski świętuje swoje 30. urodziny. Artysta początek tego dnia spędził na scenie - występując w ramach "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach. Tuż po tym, jak wykonał przebój "Pali się niebo" na scenę wkroczyli prowadzący imprezy i zaskoczyli go urodzinowym tortem. Publiczność momentalnie zaczęła śpiewać gwiazdorowi uroczyste "Sto lat".

Co więcej - jeden z prowadzących imprezy wręczył Dawidowi list napisany specjalnie na tę okazję przez jego fanów. Czytając poruszające słowa od słuchaczy artysta nie mógł powstrzymać łez. W końcu padł na kolana z wdzięczności i cieszył się chwilą, w której przekroczył magiczny wiek 30 lat. "Chłopaki też płaczą!" - skwitował Michał Wiśniewski, występujący wtedy w roli gospodarza sylwestra.

