W mediach społecznościowych Apple TV pojawił się zwiastun dokumentu "TIMBERLAKE", który poświęcony został życiu oraz karierze amerykańskiego wokalisty Justina Timberlake'a. Reżyserią zajął się Fisher Stevens - zdobywca prestiżowego Oscara, znany m.in. z filmu "Zatoka delfinów" czy serialu "Beckham", opowiadającego historię słynnego piłkarza.

Wiadomo już, że dokument podzielony zostanie na cztery części, a premierę dwóch pierwszych zaplanowano na piątek, 11 grudnia 2026 r. Trzecia część pojawi się tydzień później, a ostatnia tuż przed świętami Bożego Narodzenia - 23 grudnia.

Powstaje dokument o Justinie Timberlake'u. Gwiazdor zdradzi kulisy swoich największych skandali

Z udostępnionej zapowiedzi dowiadujemy się, że kamery wkroczyły do domu Timberlake'a, gdzie odbyły się wywiady z samym zainteresowanym, jak i z jego żoną, Jessiką Biel. Rozmowy dotyczyły zarówno dzieciństwa wokalisty, początków jego kariery muzycznej, czasów w boysbandzie N Sync, jak i obecnych zawirowań oraz sukcesów. Poznamy kulisy najgłośniejszych afer z przeszłości 45-latka, m.in. burzliwego związku z Britney Spears czy kontrowersyjnego występu z Janet Jackson na Super Bowl 2004, podczas którego doszło do wpadki z kostiumem wokalistki.

Twórcy zaznaczają, że produkcja nie tylko skupi się na skandalach, lecz także pokaże sukcesy piosenkarza, które przyniosły mu światową sławę. Justin Timberlake opowie o swoim spojrzeniu na medialne plotki i spekulacje oraz o wyzwaniach, z jakimi codziennie zmuszony jest mierzyć się jako gwiazda muzyki pop.

Całość ma być "surowa, refleksyjna i pełna szczerych wyznań". W dokumencie nie zabraknie też niepublikowanych wcześniej archiwalnych nagrań czy zdjęć oraz wywiadów z przyjaciółmi, współpracownikami i innymi członkami rodziny artysty.