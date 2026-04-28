W czerwcu tego roku na Stadionie Legii w Warszawie odbędzie się wielodniowe muzyczne wydarzenie, które połączy miłośników popu, rocka i elektroniki - Warsaw Music Festival. Na scenie imprezy wystąpią zarówno słynni polscy artyści, jak i gwiazdy zza granicy. Zobaczymy m.in. Helenę Ciurabę, Aliena & Majtisa, Kacperczyk, Tribbsa, a także legendarną formację Black Eyed Peas, znaną z hitów "I Gotta Feeling" czy "Boom Boom Pow". U boku kultowego zespołu z Ameryki zaprezentuje się także jeden z najważniejszych duetów DJ-skich w naszym kraju, czyli Kalwi & Remi.

Kim są Kalwi & Remi? Na początku lat 2000. podbili serca Polaków hitem "Explosion"

Kalwi & Remi to muzyczny duet, który zyskał popularność przede wszystkim dzięki kawałkowi "Explosion". Piosenka, wydana w 2003 r., pozwoliła DJ-om zapisać się na kartach historii popkultury i zyskać miano prekursorów muzyki elektronicznej w Polsce. Po ponad dwóch dekadach wciąż jest o nich głośno. W ubiegłym roku furorę zrobiła aukcja artystów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która biła prawdziwe rekordy. Kalwi i Remi, we współpracy z aktorem Maciejem Musiałem, wystawili na charytatywną aukcję usługę sprzątania mieszkania w rytm serwowanej przez DJ-ów muzyki.

Historia Kalwiego i Remiego sięga początku lat 2000. Muzycy poznali się w jednej z poznańskich rozgłośni radiowych, gdzie oboje pracowali. Postanowili połączyć siły i zacząć wspólnie tworzyć elektroniczne kawałki, świetnie wpasowujące się w panujące wówczas trendy imprezowe. Jako pierwszy powstał hit "Explosion", który na swój moment musiał poczekać kilka lat. W 2006 r. doczekał się teledysku, w którym wystąpiły odważnie prezentujące się modelki. Roznegliżowane kobiety sprawiły, że o piosence zaczęto mówić w całej Polsce.

Kalwi & Remi, dzięki zarobkom z jednego hitu, są w stanie nie pracować do końca życia!

Choć DJ-e mówią wprost, że na przestrzeni ostatnich dwóch dekad nie brakowało momentów, w których mieli dosyć "Explosion", utwór niezaprzeczalnie zdefiniował ich karierę. W ostatnim wywiadzie z Eską Kalwi wyznał, że dopiero starszy kolega z branży uświadomił mu, jak ważne jest posiadanie tak wielkiego hitu w swoim dorobku. Imprezowy kawałek jest obecnie błogosławieństwem muzyków - dzięki niemu mogliby już na zawsze zrezygnować z dalszej pracy.

"Dzisiaj dowiedzieliśmy się, ile mniej więcej jest wart nasz katalog muzyczny i moglibyśmy go sprzedać, tak naprawdę zapewniając byt sobie i naszym dzieciom do końca życia, ale - uwaga - nie robimy tego!" - opowiedział niedawno Remi.

Tyle wart jest katalog muzyczny Kalwiego i Remiego. "Za tyle byśmy nie oddali, bo to za mało"

Duet Kalwi & Remi wspomniał o ofercie, która została im złożona całkiem niedawno. Muzykom zaproponowano bowiem odkupienie praw do całego katalogu. Dorobek DJ-ów wyceniono wówczas na ośmiocyfrową kwotę, co tylko potwierdza ich status legend. W rozmowie z Eską artyści przyznali jednak, że cena nie zwaliła ich z nóg i nie zdecydowali się na dobicie targu.

"Pierwsza wycena, bez negocjacji, była 15 milionów złotych, ale za tyle byśmy nie oddali, bo to za mało" - podsumował Kalwi z uśmiechem.

