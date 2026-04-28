Kalwi & Remi to najsłynniejszy duet DJ-ów w kraju. Dzięki ostatniej propozycji dowiedzieli się, ile są warci
Kalwi & Remi to jeden z najsłynniejszych duetów DJ-skich w Polsce, znany z hitu "Explosion". Niedawno złożono im propozycję wykupienia praw autorskich do całego muzycznego katalogu. Propozycja nie spodobała się artystom, choć ich dorobek wyceniono na ośmiocyfrową kwotę. "Za tyle byśmy nie oddali, bo to za mało" - powiedzieli wprost.
W czerwcu tego roku na Stadionie Legii w Warszawie odbędzie się wielodniowe muzyczne wydarzenie, które połączy miłośników popu, rocka i elektroniki - Warsaw Music Festival. Na scenie imprezy wystąpią zarówno słynni polscy artyści, jak i gwiazdy zza granicy. Zobaczymy m.in. Helenę Ciurabę, Aliena & Majtisa, Kacperczyk, Tribbsa, a także legendarną formację Black Eyed Peas, znaną z hitów "I Gotta Feeling" czy "Boom Boom Pow". U boku kultowego zespołu z Ameryki zaprezentuje się także jeden z najważniejszych duetów DJ-skich w naszym kraju, czyli Kalwi & Remi.
Kim są Kalwi & Remi? Na początku lat 2000. podbili serca Polaków hitem "Explosion"
Kalwi & Remi to muzyczny duet, który zyskał popularność przede wszystkim dzięki kawałkowi "Explosion". Piosenka, wydana w 2003 r., pozwoliła DJ-om zapisać się na kartach historii popkultury i zyskać miano prekursorów muzyki elektronicznej w Polsce. Po ponad dwóch dekadach wciąż jest o nich głośno. W ubiegłym roku furorę zrobiła aukcja artystów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która biła prawdziwe rekordy. Kalwi i Remi, we współpracy z aktorem Maciejem Musiałem, wystawili na charytatywną aukcję usługę sprzątania mieszkania w rytm serwowanej przez DJ-ów muzyki.
Historia Kalwiego i Remiego sięga początku lat 2000. Muzycy poznali się w jednej z poznańskich rozgłośni radiowych, gdzie oboje pracowali. Postanowili połączyć siły i zacząć wspólnie tworzyć elektroniczne kawałki, świetnie wpasowujące się w panujące wówczas trendy imprezowe. Jako pierwszy powstał hit "Explosion", który na swój moment musiał poczekać kilka lat. W 2006 r. doczekał się teledysku, w którym wystąpiły odważnie prezentujące się modelki. Roznegliżowane kobiety sprawiły, że o piosence zaczęto mówić w całej Polsce.
Kalwi & Remi, dzięki zarobkom z jednego hitu, są w stanie nie pracować do końca życia!
Choć DJ-e mówią wprost, że na przestrzeni ostatnich dwóch dekad nie brakowało momentów, w których mieli dosyć "Explosion", utwór niezaprzeczalnie zdefiniował ich karierę. W ostatnim wywiadzie z Eską Kalwi wyznał, że dopiero starszy kolega z branży uświadomił mu, jak ważne jest posiadanie tak wielkiego hitu w swoim dorobku. Imprezowy kawałek jest obecnie błogosławieństwem muzyków - dzięki niemu mogliby już na zawsze zrezygnować z dalszej pracy.
"Dzisiaj dowiedzieliśmy się, ile mniej więcej jest wart nasz katalog muzyczny i moglibyśmy go sprzedać, tak naprawdę zapewniając byt sobie i naszym dzieciom do końca życia, ale - uwaga - nie robimy tego!" - opowiedział niedawno Remi.
Tyle wart jest katalog muzyczny Kalwiego i Remiego. "Za tyle byśmy nie oddali, bo to za mało"
Duet Kalwi & Remi wspomniał o ofercie, która została im złożona całkiem niedawno. Muzykom zaproponowano bowiem odkupienie praw do całego katalogu. Dorobek DJ-ów wyceniono wówczas na ośmiocyfrową kwotę, co tylko potwierdza ich status legend. W rozmowie z Eską artyści przyznali jednak, że cena nie zwaliła ich z nóg i nie zdecydowali się na dobicie targu.
"Pierwsza wycena, bez negocjacji, była 15 milionów złotych, ale za tyle byśmy nie oddali, bo to za mało" - podsumował Kalwi z uśmiechem.