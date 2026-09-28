Trwa 19. edycja "Tańca z Gwiazdami", a w wyścigu o Kryształową Kulę walczy już tylko dziewięć par. W ostatnim odcinku z programem zmuszona była pożegnać się Kaeyra. Razem ze swoim tanecznym partnerem, Kacprem Rutką, uzyskała jedynie 20 punktów od jury i niewystarczającą liczbę głosów od publiczności, aby zakwalifikować się do dalszego etapu. Co sprawiło, że wokalistce nie udało się zachwycić choreografią?

Kaeyra odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie nie obeszło się bez wpadki

Niedzielny odcinek odbywał się pod hasłem "Wehikuł Czasu" - gwiazdy wracały pamięcią do jednych z najważniejszych wydarzeń w swoim dotychczasowym życiu. Kaeyra opowiedziała widzom o przełomowym 2019 r., kiedy to przeprowadziła się do Los Angeles, aby spełnić muzyczne marzenia.

Na parkiecie z kolei autorka hitu "Sour" zaprezentowała cha-chę. W pewnym momencie występu nawet złapała za mikrofon i zaśpiewała kawałek przeboju "Seniorita" wraz z muzykami orkiestry Tomka Szymusia. Choć zaskoczyła spontanicznością, nie obeszło się bez małej wpadki. W dalszej części popisu obcas piosenkarki zaczepił się o fragment sukienki i chwilowo utrudnił jej poruszanie się. Całe szczęście Karolina wybrnęła z sytuacji i z wdziękiem dokończyła taniec.

Jury surowo oceniło taniec Kaeyry. Julia Wieniawa stwierdziła, że gwiazda "nie lubi się pocić"

Jurorzy nie ocenili choreografii Kaeyry oraz Kacpra Rutki przychylnie. Julia Wieniawa nie szczędziła gwieździe gorzkich słów, zwracając uwagę na brak energii na parkiecie. Stwierdziła, że wokalistka wyraźnie "nie lubi się pocić". Jurorkę poparł także siedzący obok Tomasz Wygoda. "Zrobiłaś to naprawdę pięknie, ale wymagajcie od siebie wtedy, kiedy inni nie będą wymagać. Mam wrażenie, że nie postawiłaś wszystkiego na jedną kartę" - mówił nieco mniej ostro.

Kaeyra otrzymała od jurorów jedynie 20 punktów, co umiejscowiło ją na dole tabeli z wynikami. Niewystarczające głosy widzów sprawiły, że zmuszona była pożegnać się z show Polsatu. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" stanęli jednak w jej obronie i tuż po zakończeniu programu w sieci wylała się fala pozytywnych komentarzy. Fani wsparli 25-latkę, podkreślając, że im zaprezentowany taniec bardzo się podobał.

"Pięknie, zmysłowo, lekko. Świetnie im to wyszło", "Za mało punktów! Boska energia i talent", "Ten taniec mi się podobał. Bardzo. Wiadomo, zabrakło energii i seksapilu, ale Kayera mnie zaskoczyła tym, że zaśpiewała podczas tańca", "Było przepięknie, kochani!", "Szkoda tej pary, fajnie tańczyli", "Ilość punktów od jury mówiła sama za siebie, ale mi się podobało" - czytamy na Facebooku.