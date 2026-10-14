Pierwsze doniesienia o związku Kaeyry i Krzysztofa Zalewskiego pojawiły się w sieci wraz z początkiem 2026 r. Oboje w tym samym momencie zamieścili w mediach społecznościowych zdjęcia z Egiptu, a internauci połączyli kropki i wydedukowali, że był to ich wspólny wypoczynek. Spekulacje potwierdziły się, gdy 25-letnia piosenkarka zamieściła także kadry, na których pokazała towarzysza wyprawy.

Już po kilku tygodniach wspólne zdjęcia młodej wokalistki i Zalewskiego zniknęły z mediów społecznościowych, a Kaeyra nagrała piosenkę o złamanym sercu, zatytułowaną "Upgrade". Choć rozłąka okazała się chwilowa, a zakochani dali sobie drugą szansę, po kilku miesiącach okazało się, że ponownie im nie wyszło.

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Autorka hitu "Sour" i o 17 lat starszy rockman niechętnie wypowiadali się publicznie o swojej relacji - zarówno w trakcie jej trwania, jak i po rozstaniu. Karolina jedynie raz, miesiąc temu, zabrała głos i w wywiadzie dla Pomponika przyznała, że definitywnie zakończyła związek z Zalewskim, gdyż "lepiej jest im na dystans". Podkreślała wówczas, że te "drzwi są już zamknięte", ale razem z byłym ukochanym wciąż darzą się wzajemnym szacunkiem.

"Nauczyłam się, że możesz kogoś kochać and you can respect them, you can support them, ale też wiedzieć, że ta osoba nie powinna być w twoim życiu. Ja tak mam, naprawdę, I wish them the best, to jest najbardziej utalentowana osoba jaką znam. I fully support him" - mówiła wówczas Polka urodzona w Chicago.

Kaeyra ujawniła kulisy zerwania. "Po raz pierwszy przeszłam takie bardzo intensywne rozstanie"

Teraz, gdy emocje po rozstaniu gwiazdorskiej pary nieco opadły, Kaeyra ponownie otworzyła się na ten temat. W "Party u Simony" wyznała, że nigdy wcześniej nie przeżyła takiego zerwania. "Po raz pierwszy przeszłam takie bardzo intensywne rozstanie" - stwierdziła wprost 25-latka. Mimo to podkreśliła, że nie chce negatywnie wypowiadać się na temat Zalewskiego.

"Nie mam dużo doświadczenia z tym, ale myślę, że publicznie mówić o kimś negatywnie to jest naprawdę kiepska rzecz i nigdy tego nie zrobię. Mam bardzo dużo szacunku do niego" - zaznaczyła Karolina. "To było bardzo takie rozsądne rozstanie" - dodała po chwili.

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Związek Kaeyry i Krzysztofa Zalewskiego to przeszłość, a artystka jakiś czas temu znalazła pocieszenie w ramionach innego mężczyzny. Biorąc udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" poznała Kamila Kuroczko i błyskawicznie między nimi zaiskrzyło. W ostatnim wywiadzie Joanna Jędrzejczyk, której tancerz partnerował na parkiecie show Polsatu, ujawniła szczegóły ich związku.

"Miłość jest czymś najpiękniejszym w życiu. Dajmy im cieszyć się tym momentem. Nie pozwólmy im zepsuć momentu zakochania. Te pierwsze trzy miesiące są takie piękne i cudowne. Wiedziałam wcześniej niż Kamil, że to się wydarzy. Nie zepsujmy im tego. Lubimy wchodzić z butami do żyć innych ludzi, oceniać, mieć oczekiwania. Nie powinniśmy tego mieć" - powiedziała sportsmenka.

"Dajmy im miejsce. To jest piękne. Program, w którym jesteśmy wrzuceni w środek show-biznesu, może nie mieć miejsca na prawdziwą miłość i uczucia. Jak się takie rzeczy rodzą to powinniśmy dmuchać i wspierać. Program łączy i coś daje. Ja wierzę, że znajdujemy się w danym miejscu i czasie - i poznajemy ludzi z jakiegoś powodu" - dodała po chwili, oficjalnie potwierdzając łączące parę uczucie.