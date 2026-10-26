Kaeyra i Kamil Kuroczko pierwszy raz pokazali się razem! Zaiskrzyło między nimi za kulisami "TzG"

Podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" Kamil Kuroczko i Karolina "Kaeyra" Baran oglądali rywalizację z miejsc dla publiczności. Było to ich pierwsze oficjalne wspólne wyjście po tym, jak potwierdzili, że są parą!

Na widowni rozmawiali, uśmiechali się do siebie i wymieniali spojrzenia. Tym razem nie musieli czekać na oceny jurorów ani werdykt widzów. Mogli swobodnie śledzić występy osób, z którymi jeszcze niedawno spotykali się jako uczestnicy tej samej edycji. Warto wspomnieć, że to właśnie przy okazji programu zaczęła rozwijać się ich relacja.\

Wszystko zaczęło się przed pierwszym odcinkiem

Kaeyra występowała w dziewiętnastej edycji show z Kacprem Rutką. Ich udział zakończył się w czwartym odcinku. Kuroczko przygotowywał się natomiast do występów z Joanną Jędrzejczyk. Tancerz i zawodniczka MMA pożegnali się z rywalizacją w szóstym odcinku.

Wokalistki i tancerza nie połączyły wspólne choreografie ani wielogodzinne próby w jednej sali. Sympatia pojawiła się wcześniej, podczas nagrywania spotu promującego program. Tancerz opowiadał później, że początkowo nie rozpoznawał jeszcze własnych uczuć. Dobry nastrój po spotkaniach z Kaeyrą tłumaczył sobie zwyczajnie świetnym samopoczuciem. Zmianę w jego zachowaniu zauważyła za to Jędrzejczyk, która dostrzegła, jak radośnie reaguje na kontakt z wokalistką.

Kamil Kuroczko i Karolina "Kaeyra" Baran na widowni "Tańca z Gwiazdami" Paweł Wrzecion AKPA

Zdjęcia z parkingu wywołały zainteresowanie

O ich znajomości zrobiło się głośno pod koniec września, po zakończeniu udziału Kaeyry w programie. Kuroczko czekał na nią wówczas na parkingu przed studiem Polsatu. Fotoreporterzy uwiecznili ich pocałunki i objęcia, a fotografie szybko stały się tematem medialnych publikacji.

Początkowo oboje nie odnosili się do doniesień. Z czasem zdecydowali się jednak potwierdzić związek. Wokalistka przyznała w rozmowie z mediami, że uczucie pojawiło się szybko. Tancerz opowiedział o swoim szczęściu w podcaście "Na osobności".

Otwartość w sprawie związku nie oznacza jednak, że zamierzają dzielić się każdym jego szczegółem. Oboje zaznaczali, że wcześniejsze doświadczenia skłaniają ich do ostrożności i chcą rozwijać znajomość bez nadmiernej presji mediów.