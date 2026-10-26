Kaeyra i Kamil Kuroczko pierwszy raz pokazali się razem! Zaiskrzyło między nimi za kulisami "TzG"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Z programu odpadli w różnych momentach, ale do studia wrócili już wspólnie. Kaeyra i Kamil Kuroczko zasiedli na widowni "Tańca z Gwiazdami", przyciągając uwagę po niedawnym potwierdzeniu związku.

Kamil Kuroczko i Karolina "Kaeyra" BaranJacek Kurnikowski AKPA

Podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" Kamil Kuroczko i Karolina "Kaeyra" Baran oglądali rywalizację z miejsc dla publiczności. Było to ich pierwsze oficjalne wspólne wyjście po tym, jak potwierdzili, że są parą!

Na widowni rozmawiali, uśmiechali się do siebie i wymieniali spojrzenia. Tym razem nie musieli czekać na oceny jurorów ani werdykt widzów. Mogli swobodnie śledzić występy osób, z którymi jeszcze niedawno spotykali się jako uczestnicy tej samej edycji. Warto wspomnieć, że to właśnie przy okazji programu zaczęła rozwijać się ich relacja.\

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Wszystko zaczęło się przed pierwszym odcinkiem

Kaeyra występowała w dziewiętnastej edycji show z Kacprem Rutką. Ich udział zakończył się w czwartym odcinku. Kuroczko przygotowywał się natomiast do występów z Joanną Jędrzejczyk. Tancerz i zawodniczka MMA pożegnali się z rywalizacją w szóstym odcinku.

Wokalistki i tancerza nie połączyły wspólne choreografie ani wielogodzinne próby w jednej sali. Sympatia pojawiła się wcześniej, podczas nagrywania spotu promującego program. Tancerz opowiadał później, że początkowo nie rozpoznawał jeszcze własnych uczuć. Dobry nastrój po spotkaniach z Kaeyrą tłumaczył sobie zwyczajnie świetnym samopoczuciem. Zmianę w jego zachowaniu zauważyła za to Jędrzejczyk, która dostrzegła, jak radośnie reaguje na kontakt z wokalistką.

Dwie osoby siedzące przy okrągłym stoliku, oświetlonym lampką, w tle kolorowe światła sceniczne i fragment postaci trzymającej tabliczkę.
Kamil Kuroczko i Karolina "Kaeyra" Baran na widowni "Tańca z Gwiazdami" Paweł WrzecionAKPA

Zdjęcia z parkingu wywołały zainteresowanie

O ich znajomości zrobiło się głośno pod koniec września, po zakończeniu udziału Kaeyry w programie. Kuroczko czekał na nią wówczas na parkingu przed studiem Polsatu. Fotoreporterzy uwiecznili ich pocałunki i objęcia, a fotografie szybko stały się tematem medialnych publikacji.

Początkowo oboje nie odnosili się do doniesień. Z czasem zdecydowali się jednak potwierdzić związek. Wokalistka przyznała w rozmowie z mediami, że uczucie pojawiło się szybko. Tancerz opowiedział o swoim szczęściu w podcaście "Na osobności".

Otwartość w sprawie związku nie oznacza jednak, że zamierzają dzielić się każdym jego szczegółem. Oboje zaznaczali, że wcześniejsze doświadczenia skłaniają ich do ostrożności i chcą rozwijać znajomość bez nadmiernej presji mediów.

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