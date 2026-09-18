Kaeyra nie widzi już możliwości powrotu do Zalewskiego. "Drzwi są zamknięte"

Pierwsze doniesienia o związku Kaeyry i Krzysztofa Zalewskiego pojawiły się w sieci wraz z początkiem 2026 r. Oboje w tym samym momencie zamieścili wówczas w mediach społecznościowych zdjęcia z Egiptu, z dokładnie tych samych turystycznych miejsc. Fani szybko połączyli kropki i okrzyknęli ich nową power couple polskiego show-biznesu. Wreszcie Karolina zamieściła także kadry, na których pokazała towarzysza swojej wyprawy, potwierdzając tym samym plotki.

Już po kilku tygodniach wspólne zdjęcia młodej piosenkarki i Zalewskiego zniknęły z mediów społecznościowych, a Kaeyra nagrała piosenkę o złamanym sercu, zatytułowaną "Upgrade", którą chwaliła się na TikToku. Wymowny utwór dał słuchaczom do zrozumienia, że parze nie wyszło.

Rozłąka okazała się natomiast chwilowa, bowiem zakochani prędko dali sobie drugą szansę. Przez ostatnie miesiące wszystko wskazywało na to, że autorka hitu "Sour" i o 17 lat starszy rockman są razem szczęśliwi. Nie afiszowali się jednak ze swoim uczuciem i szczegóły związku pozostawili w sferze prywatnej. Teraz okazuje się, że relacja nie przetrwała próby czasu.

Kaeyra rozstała się z Krzysztofem Zalewskim. Szczerze opowiedziała o kulisach ich związku

W najnowszym wywiadzie dla Pomponika Kaeyra podkreśliła, że miłosny rozdział z Krzysztofem Zalewskim w roli głównej jest już dla niej przeszłością. Mimo to uczestniczka 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" nie żywi urazy do muzyka. Wyjawiła, jak radzi sobie z emocjami po zakończeniu relacji. "A kto się dobrze czuje po rozstaniu? Nie no, guys, ja teraz oficjalnie o tym powiedziałam, ale to już chwilę temu było" - podkreśliła.

25-letnia artystka została zapytana o burzliwą przeszłość swojego związku z Zalewskim. W rozmowie z Pomponikiem wyznała, że dochodziło między nimi do rozstań i schadzek, ale - jak podkreśliła - w wielu relacjach wygląda to podobnie. "Who doesn't go back to an ex? Nigdy tak nie zrobiłeś? Jak się kocha, to wracasz do tej osoby. Ja też nauczyłam się, że możesz kogoś kochać and you can respect them, you can support them, ale też wiedzieć, że ta osoba nie powinna być w twoim życiu. Ja tak mam, naprawdę, I wish them the best, to jest najbardziej utalentowana osoba jaką znam. I fully support him" - powiedziała Polka urodzona w Chicago.

Kaeyra nie widzi już możliwości powrotu do Zalewskiego. "Drzwi są zamknięte"

Piosenkarka zaznaczyła też, że razem z Krzysztofem "zawsze będą się wspierać". Nie ma między nimi niesnasek, a decyzja o rozstaniu była przemyślana i wynikała z tego, że "lepiej jest im na dystans". Jak podkreśliła na koniec Kaeyra - "drzwi są zamknięte", jeśli chodzi o ewentualny powrót muzyków do siebie.



