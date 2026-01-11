Występem w Pszczynie Kabaret hrAbi wrócił na scenę po śmierci Joanny Kołaczkowskiej z premierowym programem. Pisownia nazwy grupy została zmodyfikowana właśnie w hołdzie dla zmarłej.

Aktorka kabaretowa, wokalistka, wyjątkowa artystka, jedna z najpopularniejszych postaci polskiego kabaretu zmarła 17 lipca 2025 r. w wieku 59 lat, po walce z nowotworem mózgu.

Kabaret hrAbi po śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Jej koledzy - Dariusz Kamys (prywatnie szwagier Kołaczkowskiej), Łukasz Pietsch i Tomasz Majer - wrócili na scenę w październiku 2025 r. z piosenkami kabaretu Potem. Teraz zaprezentowali premierowy program "Być facetem".

"To opowieść o byciu facetem dziś - czasem serio, częściej z przymrużeniem oka, zawsze w dobrej atmosferze" - zapowiadali twórcy.

Na scenie towarzyszy im Wojciech Kamiński (także jako Znany Wojtek Kamiński), aktor i standuper, były członek kabaretów Miłe Twarze i Jurki. W pokazywanym przez Polsat i TV4 kabaretowym serialu "Spadkobiercy" (autorem jest Dariusz Kamys) wcielał się w postać Kena Heighly, narzeczonego, a następnie męża Dorin Owens (w tej roli występowała Joanna Kołaczkowska).

W facebookowym wpisie członkowie Kabaretu hrAbi podziękowali za premierowy występ w Pszczynie.

"Z naszej strony: radość, ulga i to miłe uczucie, że to działa. Z Waszej strony: śmiech, energia i sygnały, że jedziemy w dobrą stronę. Krótko mówiąc - entuzjazm był obustronny, co zawsze cieszy najbardziej.

Pszczyna, dziękujemy za ciepłe przyjęcie, otwartość i świetną atmosferę. To właśnie stąd rusza nowa droga. Dokąd prowadzi? Jeszcze nie wiemy. Ale skoro zaczęła się w Pszczynie - to musi być dobra trasa" - podkreślają twórcy.

