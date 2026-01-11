Kabaret hrAbi po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Debiut programu "Być facetem"
W Pszczynie odbył się pierwszy występ kabaretu hrAbi z nowym programem po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Pozostali członkowie, wsparci przez komika, standupera i aktora Wojtka Kamińskiego, zaprezentowali przedstawienie "Być facetem".
Występem w Pszczynie Kabaret hrAbi wrócił na scenę po śmierci Joanny Kołaczkowskiej z premierowym programem. Pisownia nazwy grupy została zmodyfikowana właśnie w hołdzie dla zmarłej.
Aktorka kabaretowa, wokalistka, wyjątkowa artystka, jedna z najpopularniejszych postaci polskiego kabaretu zmarła 17 lipca 2025 r. w wieku 59 lat, po walce z nowotworem mózgu.
Kabaret hrAbi po śmierci Joanny Kołaczkowskiej
Jej koledzy - Dariusz Kamys (prywatnie szwagier Kołaczkowskiej), Łukasz Pietsch i Tomasz Majer - wrócili na scenę w październiku 2025 r. z piosenkami kabaretu Potem. Teraz zaprezentowali premierowy program "Być facetem".
"To opowieść o byciu facetem dziś - czasem serio, częściej z przymrużeniem oka, zawsze w dobrej atmosferze" - zapowiadali twórcy.
Na scenie towarzyszy im Wojciech Kamiński (także jako Znany Wojtek Kamiński), aktor i standuper, były członek kabaretów Miłe Twarze i Jurki. W pokazywanym przez Polsat i TV4 kabaretowym serialu "Spadkobiercy" (autorem jest Dariusz Kamys) wcielał się w postać Kena Heighly, narzeczonego, a następnie męża Dorin Owens (w tej roli występowała Joanna Kołaczkowska).
W facebookowym wpisie członkowie Kabaretu hrAbi podziękowali za premierowy występ w Pszczynie.
"Z naszej strony: radość, ulga i to miłe uczucie, że to działa. Z Waszej strony: śmiech, energia i sygnały, że jedziemy w dobrą stronę. Krótko mówiąc - entuzjazm był obustronny, co zawsze cieszy najbardziej.
Pszczyna, dziękujemy za ciepłe przyjęcie, otwartość i świetną atmosferę. To właśnie stąd rusza nowa droga. Dokąd prowadzi? Jeszcze nie wiemy. Ale skoro zaczęła się w Pszczynie - to musi być dobra trasa" - podkreślają twórcy.