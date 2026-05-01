W najbliższą niedzielę, 3 maja, widzowie Polsatu obejrzą wyczekiwany półfinał "Tańca z Gwiazdami". Pary, które dotrwały do tego etapu rywalizacji, powalczą między sobą o miejsce w wielkim finale. W ostatnim odcinku z parkietem pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i jego partnerka Daria Syta.

Gość specjalny w niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"! Kogo zobaczymy na parkiecie?

W mediach społecznościowych stacji właśnie pojawił się komunikat, który zaskoczył oglądających. Już wiadomo, że półfinał nie obejdzie się bez niespodzianek.

"Podczas niedzielnego odcinka zaśpiewa dla Was wyjątkowa Kaeyra! Kto czeka na ten występ tak samo jak my?" - czytamy na oficjalnych profilach "Tańca z Gwiazdami".

W odcinku półfinałowym "Tańca z Gwiazdami" pary zatańczą do piosenek z musicali

Oprócz gościa specjalnego odcinka, widzowie mogą liczyć na jeszcze większą dawkę emocji - wszystko dzięki dwóm choreografiom! W najbliższą niedzielę uczestnicy programu wystąpią bowiem w dwóch tańcach. Jeden z nich poświęcony będzie musicalom. Na scenie wybrzmią piosenki z kultowych produkcji, takich jak "Król lew", "Nędznicy", "Metro", "Mamma Mia" i "Chicago".

Po głosowaniu jury oraz publiczności (za pośrednictwem SMS-ów) do finału przejdą dwie najlepsze pary. Pozostałe trzy czeka dogrywka, podczas której wyłoniony zostanie jeszcze jeden finałowy duet. Przegrane pary pożegnają się wówczas z programem i stracą możliwość walki o Kryształową Kulę.

Kim jest Kaeyra?

Caroline Baran, znana pod pseudonimem artystycznym Kaeyra, to wschodząca gwiazda muzyki, która łączy amerykańskie doświadczenia z polskimi korzeniami. Urodziła się w Chicago, lecz jej rodzice pochodzą z Raciborza. Od samego początku wychowywali ją w duchu polskich tradycji. Dorastała w muzykalnym domu, a jej mama założyła szkołę muzyczną, dzięki której młoda Caroline miała możliwość rozwijania swojego talentu od dziecka.

Kariera Kaeyry nabrała rozpędu, gdy jako nastolatka pojawiła się w programie "America's Got Talent". Na oczach milionów widzów zdobyła wówczas uznanie nie tylko publiczności, lecz także jurorów, a w szczególności surowego Simona Cowella, który nie szczędził wokalistce pochwał.

Przełomem okazał się jednak występ Kaeyry w amerykańskim "Idolu" w 2023 r. Jej wykonania przyciągnęły uwagę jurorów, a szczególnie Katy Perry, która dostrzegła w niej gwiazdorski potencjał. Piosenkarce nie udało się wtedy wygrać całego programu, lecz zyskała dużo więcej - międzynarodową rozpoznawalność.

Wśród muzycznych osiągnięć Kaeyry znajduje się m.in. występ na festiwalu Lollapalooza, gdzie pojawiła się jako pierwsza artystka polskiego pochodzenia w historii. Piosenkarka, po sukcesie w "American Idol", podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland. W 2024 r. wydała singiel "Sour", który zajął wysokie pozycje na listach airplay Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, a także uzyskał status złotej płyty w naszym kraju.

W kolejnym roku wokalistka wydała jeszcze trzy single, które zdobyły niemałą popularność - "Kiss Kiss", "Keep Dreaming" oraz "Other Side of Heartbreak". Najnowszym utworem w jej dorobku jest "Upgrade", zaprezentowane w kwietniu. W tym roku 25-letnia artystka myślała o reprezentowaniu Polski w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, lecz ostatecznie przyłączyła się do bojkotu i nie wzięła udziału w preselekcjach.

