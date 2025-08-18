Przed nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festivalu. Od 18 do 21 sierpnia w słynnej Operze Leśnej zaprezentują się największe gwiazdy polskiej estrady. Publiczność może wyczekiwać ogromnej dawki emocji, zabawy i popisów muzycznych. W programie wydarzenia znalazły się zarówno koncerty z kultowymi przebojami sprzed lat, jak i te przepełnione nowymi hitami. Będzie też walka o Bursztynowego Słowika czy wyjątkowy występ legend rapu.

Top of the Top Sopot Festival można obejrzeć zarówno zasiadając na widowni Opery Leśnej, jak i w domu - w internecie oraz przed telewizorem. Koncerty emitowane będą przez stację TVN codziennie od godziny 19:50. W sieci transmisję będzie można zobaczyć za pośrednictwem Player.pl.

Już dziś rozpocznie się Top of the Top Sopot Festival 2025. Kto wystąpi pierwszego dnia imprezy?

Poniedziałkowy wieczór festiwalowy odbędzie się pod hasłem "Gorączka Sopockiej Nocy". Na scenie wybrzmią jedne z najbardziej kultowych i słynnych przebojów w dziejach polskiej sceny. Widzów do tańca zaproszą gwiazdy, takie jak Helena Vondráčková, Andrzej Rybiński, Izabela Trojanowska, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Piaseczny, Agnieszka Chylińska, Blue Cafe, Reni Jusis, Natasza, Marcin Maciejczak, Anna Rusowicz, Margaret i wielu innych.

Pierwszy koncert festiwalu w Sopocie poprowadzą: Dorota Wellman, Marcin Prokop oraz Aleksandra Rogowska.

Co będzie działo się drugiego dnia festiwalu w Sopocie? To oni powalczą o Bursztynowego Słowika!

Drugiego dnia Top of the Top Sopot Festivalu nie zabraknie największych radiowych hitów - odbędzie się koncert zatytułowany "Otwarta Scena". Na deskach Opery Leśnej wystąpią m.in. Kasia Kowalska, Julia Żugaj, Zalia, Feel, Oddział Zamknięty, Margaret czy Oskar Cyms, który w ubiegłym roku królował w Sopocie za sprawą zwycięstwa w plebiscycie Bursztynowego Słowika.

Później tegoroczni kandydaci zawalczą o wspomnianą, prestiżową statuetkę. Wówczas widzowie będą mieli okazję posłuchać utworów Mery Spolsky, Blauki, Red Lips, Michała Szczygła, Skubasa czy Wiktora Waligóry.

Jakie gwiazdy wystąpią w ostatnie dni Top of the Top Festivalu?

W środę, 20 sierpnia, w Operze Leśnej będzie miał miejsce wyjątkowy przegląd "Słowa mają moc". Wówczas na scenie ponownie pojawi się plejada polskich gwiazd, które zaprezentują widzom kompozycje z przesłaniem. Usłyszymy: Grubsona, Ewę Bem, Natalię Szroeder, Ralpha Kaminskiego, Andrzeja Piasecznego, Enej czy Kult.

Ostatniego dnia imprezy odbędzie się koncert zatytułowany "Orkiestra Mistrzom", podczas którego publiczność będzie mogła posłuchać weteranów polskiej sceny. Legendarni wokaliści zaprezentują swoje wielkie przeboje, które Polacy uwielbiają od lat. Wystąpią m.in. Kayah, Krystyna Prońko, Grzegorz Turnau, Halina Frąckowiak, Krzysztof Cugowski czy Renata Przemyk. U ich boku zobaczymy także młode gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz, Natalia Nykiel, Wiktor Waligóra czy Igor Herbut.

Następnie scena należeć będzie do legend polskiego hip-hopu. Podobnie, jak rok temu, w Operze Leśnej zaprezentują się czołowi przedstawiciele tego gatunku muzycznego. Na koncercie "RapOrkiestra - legendy polskiego hip-hopu vol. 2" wystąpią Liroy, Numer Raz, Ten Typ Mes, Eldo i JWP/BC.

Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025 materiały promocyjne