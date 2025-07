Najnowszy singiel Justyny Steczkowskiej zatytułowany "Tańcz" jest nie tylko zaproszeniem do tańca, ale także historią o miłości, emocjonalnej wolności i odwadze w byciu sobą. Piosenkarka zachęca do zatrzymania się na chwilę i docenienia życia w otaczającym nas nieustannym pędzie. Taniec jest tutaj swego rodzaju symbolem wolności, który mimo wielu przeciwności losu i trudnych doświadczeń pomaga nam odnaleźć siebie.

"To aż się prosi o to, żeby podbijało stacje radiowe. Absolutny hit lata", "Warto było czekać :) jak zwykle Justyna nie zawiodłaś !! Utwór genialny", "Justyna, to jest GENIALNE, już wiem co będę słuchać latem w zapętleniu mam nadzieję, że stacje radiowe będą to grać", "wspaniale, że ta piosenka w końcu ujrzała światło dzienne" - czytamy.