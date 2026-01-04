25-letni Leon Myszkowski to najstarsze z trójki dzieci Justyny Steczkowskiej i jej męża, Macieja Myszkowskiego. Para ma także Stanisława (ur. 2005) i Helenę (ur. 2013).

DJ i producent od kilku lat jest obecny na muzycznej scenie, mając na koncie m.in. nową wersję przeboju "Słodkiego miłego życia" z repertuaru grupy Kombi. Za wokalną interpretację odpowiadał 18-letni Dawid Krasiński.

Teraz Myszkovski zaprezentował remiks piosenki "Oko za oko", pochodzącej z debiutanckiej płyty jego mamy. Mowa o albumie "Dziewczyna szamana", który w 2026 r. świętuje 30-lecie premiery. Nad tym materiałem Justyna Steczkowska pracowała z Grzegorzem Ciechowskim. Lider legendarnej Republiki zajął się produkcją, był też autorem i współautorem muzyki trzech piosenek, a jako Ewa Omernik (panieńskie nazwisko jego mamy) napisał teksty do wszystkich utworów, poza "Karuzelą z madonnami" Ewy Demarczyk (do wiersza Mirona Białoszewskiego) i "Boskim Buenos" Maanamu (ze słowami Kory).

Myszkovski z nową wersją przeboju Justyny Steczkowskiej

"W Nowy Rok artystka prezentuje odświeżoną, elektroniczną i taneczną odsłonę kultowego hitu, łączącą charakter oryginału z nowoczesnym brzmieniem. Zremiksowana przez Myszkovskiego wersja wnosi świeżą energię i pozwala odkryć piosenkę na nowo, zarówno długoletnim fanom, jak i nowym słuchaczom artystki" - czytamy w opisie nowej wersji, która jest pierwszym bonusem z okazji jubileuszu płyty.

Remiks sama Justyna Steczkowska nazwała "prezentem dla mamy" od Leona.

Płyta "Dziewczyna Szamana" uzyskała status Platyny. Z kolei wokalistka zgarnęła pięć Fryderyków - we wszystkich kategoriach, w których była nominowana.

