Justyna Steczkowska z synem w nowej wersji "Oko za oko". "Prezent dla mamy"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Do sieci trafił taneczny remiks przeboju "Oko za oko" Justyny Steczkowskiej. Za odświeżone brzmienie odpowiada syn wokalistki - 25-letni Leon Myszkowski, na muzycznej scenie znany jako Myszkovski.

Para młodych ludzi idzie chodnikiem w słoneczny dzień, ubrani w modne ubrania i okulary przeciwsłoneczne, rozmawiają i śmieją się ze sobą, kobieta trzyma jasną torebkę.
Leon Myszkowski przygotował taneczny remiks przeboju Justyny SteczkowskiejAKPAAKPA

25-letni Leon Myszkowski to najstarsze z trójki dzieci Justyny Steczkowskiej i jej męża, Macieja Myszkowskiego. Para ma także Stanisława (ur. 2005) i Helenę (ur. 2013).

DJ i producent od kilku lat jest obecny na muzycznej scenie, mając na koncie m.in. nową wersję przeboju "Słodkiego miłego życia" z repertuaru grupy Kombi. Za wokalną interpretację odpowiadał 18-letni Dawid Krasiński.

Zobacz również:

Nowy skład trenerski "The Voice Senior": Robert Janowski, Majka Jeżowska, Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny
The Voice Senior

Pierwszy odcinek "The Voice Senior" wywołał burzę. Widzowie nie pozostawili suchej nitki na debiutującej trenerce!

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Teraz Myszkovski zaprezentował remiks piosenki "Oko za oko", pochodzącej z debiutanckiej płyty jego mamy. Mowa o albumie "Dziewczyna szamana", który w 2026 r. świętuje 30-lecie premiery. Nad tym materiałem Justyna Steczkowska pracowała z Grzegorzem Ciechowskim. Lider legendarnej Republiki zajął się produkcją, był też autorem i współautorem muzyki trzech piosenek, a jako Ewa Omernik (panieńskie nazwisko jego mamy) napisał teksty do wszystkich utworów, poza "Karuzelą z madonnami" Ewy Demarczyk (do wiersza Mirona Białoszewskiego) i "Boskim Buenos" Maanamu (ze słowami Kory).

Myszkovski z nową wersją przeboju Justyny Steczkowskiej

"W Nowy Rok artystka prezentuje odświeżoną, elektroniczną i taneczną odsłonę kultowego hitu, łączącą charakter oryginału z nowoczesnym brzmieniem. Zremiksowana przez Myszkovskiego wersja wnosi świeżą energię i pozwala odkryć piosenkę na nowo, zarówno długoletnim fanom, jak i nowym słuchaczom artystki" - czytamy w opisie nowej wersji, która jest pierwszym bonusem z okazji jubileuszu płyty.

Remiks sama Justyna Steczkowska nazwała "prezentem dla mamy" od Leona.

Płyta "Dziewczyna Szamana" uzyskała status Platyny. Z kolei wokalistka zgarnęła pięć Fryderyków - we wszystkich kategoriach, w których była nominowana.

Bracia Golec rozgrzali Polaków na Sylwestrowej Mocy Przebojów. "Z pokolenia na pokolenie"INTERIA.PL

Najnowsze