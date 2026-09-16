Justyna Steczkowska od ponad trzech dekad zachwyca Polaków swoimi utworami i popisami scenicznymi. Gwiazda wylansowała przeboje takie jak "Dziewczyna szamana" czy eurowizyjna "Gaja", występowała na najważniejszych festiwalach w kraju, a od pewnego czasu sprawdza się także jako jurorka w programie Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niewielu miłośników artystki pamięta natomiast, że Justyna ma za sobą także przygody serialowe. Grała epizodyczne role w kilku produkcjach lat 90. (m.in. w "Niani" czy "Zaklętej"), a w dramacie "Na koniec świata" obsadzono ją nawet jako główną postać, u boku Aleksandra Domogarowa. Od tamtej pory jednak pojawia się na ekranach wyłącznie w programach rozrywkowych, stawiając głównie na muzykę.

54-latka udowodniła właśnie, że żadne nowe wyzwania nie są jej straszne. Okazuje się, że dołączyła do obsady kontynuacji hitowej "Ślebody", a informację o serialowym występie ukrywała przed fanami aż do teraz. Dzięki zapowiedzi, która pojawiła się w mediach społecznościowych piosenkarki, wiemy już, że za niedługo poznamy jej zupełnie inne, humorystyczne oblicze.

"Poznajcie Ludgardę! Więcej w serialu 'Pionek' tylko w SkyShowtime. Kochani, świetny serial! Polecam. I ja w maleńkiej roli, ale bardzo inaczej niż zwykle" - napisała Justyna Steczkowska na swoim Instagramie, pokazując fragment aktorskiego popisu.

Justyna Steczkowska zagrała w serialu u boku Macieja Musiała. Ujawniła, że... stylizacja z planu nie przypadła jej do gustu!

W swoim instagramowym wpisie Steczkowska nie tylko podzieliła się z fanami rewelacją, lecz także pozdrowiła swojego kolegę z planu - Macieja Musiała. To z nim gwiazda zagrała zabawną scenę, a teraz pogratulowała mu sukcesów na filmowym festiwalu w Wenecji. Aktor zdobył bowiem Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury za film "Możliwa miłość", którego jest producentem wykonawczym.

Justyna Steczkowska, przy okazji publikacji zapowiedzi "Pionka", zdradziła odbiorcom także, że stylizacja z planu filmowego nie do końca przypadła jej do gustu. "P.S. Ten fioletowy fartuch jest okropny" - napisała żartobliwie o ubraniu bohaterki Ludgardy, będąc przyzwyczajoną do widowiskowych, cekinowych kreacji scenicznych.

Fani zachwyceni są nowym obliczem Justyny Steczkowskiej. "Masz naturalny talent aktorski"

Fani wokalistki zalali ją falą komentarzy, już po 20-sekundowym fragmencie stwierdzając jednogłośnie, że doskonale radzi sobie w roli aktorki. Jednocześnie spora część z nich przyznała, że gwiazda nie musi martwić się o serialowe ubrania, gdyż we wszystkim wygląda pięknie.

"WHATTT?! Nie spodziewałam się, ale super", "Pani Justynooo, właśnie ten fartuch jest mega ładny, pasuje pani", "Justyna jak zawsze the best! Koniecznie muszę obejrzeć", "Kocham panią w roli aktorki!", "Wow, na pewno będzie oglądane", "Ja już od dawna skrycie marzyłam, żeby Cię zobaczyć w jakieś dużej roli, uważam, że jesteś stworzona do roli złej królowej", "Jusia to nasze dobro narodowe", "Justynko, masz naturalny talent aktorski! Jesteś niesamowita", "Pani Justyno, pani to nawet w takim lawendowym fartuszku pięknie! Ładnej we wszystkim ładnie" - czytamy w komentarzach na Instagramie.