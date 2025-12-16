Justyna Steczkowska to bezsprzecznie jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Zyskała popularność w latach 90., biorąc udział w programie "Szansa na sukces", który udało jej się zwyciężyć. Szerszej publiczności zaprezentowała swój wyjątkowy głos na 31. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie otrzymała nagrodę im. Anny Jantar, otwierającą jej drzwi do ogólnopolskiej kariery.

Dziś Steczkowska ma w swoim dorobku występy na największych scenach, aż 19 albumów studyjnych i przeboje takie jak "Oko za oko, słowo za słowo" czy "Dziewczyna szamana". Uznawana jest za legendę, a ostatni rok znów był dla niej czasem pełnym pracy i emocji. Od szeregu koncertów i spotkań z fanami, aż po przygotowania i występ w Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Gaja".

Justyna Steczkowska zdradziła sekret swojej diety! Jak udaje jej się utrzymać formę w święta?

Artystka niemal od początku swojej kariery zachwyca fanów nienaganną figurą. Choć jest obecna na scenie wiele lat, jej sylwetka w ogóle się nie zmienia. Słuchacze zwracają uwagę na to, że wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał. W okresie przedświątecznym szczególnie ciekawi ich, co robi gwiazda, aby utrzymać formę. W najnowszej rozmowie z Plejadą Steczkowska ujawniła, czy w Boże Narodzenie wciąż liczy kalorie.

"Ciągle są odstępstwa (od liczenia kalorii - przyp. red.), ale faktem jest, że staram się uważać na to, co jem. Czytam etykiety, staram się odżywiać zdrowo i zachęcam też do tego swoją rodzinę. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że są święta, weekendy, w których naprawdę jemy więcej, niż potrzebujemy. Ale potem zawsze po takim weekendzie staram się mieć 16 albo 24 godzin postu, żeby po prostu mój organizm mógł strawić to, co zjadł i jeśli zjadł za dużo. To jest taki dla mnie złoty środek, ale to nie jest tak, że to jest jedyny złoty środek" - opowiedziała artystka.

Sylwetka Justyny Steczkowskiej to zasługa nie tylko diety, lecz także ćwiczeń

Okazuje się jednak, że przepisem na doskonałą sylwetkę Justyny Steczkowskiej nie jest wyłącznie dieta. Piosenkarka zdradziła swój sekret - figurę zawdzięcza głównie ćwiczeniom. "Ćwiczę i jestem w tym bardzo konsekwentna. Ćwiczyłam zawsze, ale od ośmiu lat ćwiczę w kombinezonie z prądem. Jestem naprawdę szczęśliwa, bo to daje świetną sylwetkę, zdrowie, porusza głębokie mięśnie" - powiedziała reprezentantka Polski na Eurowizji 2025.

"Dzięki temu ta sylwetka '50+' trzyma się w ryzach. To jest naprawdę ważne. Myślę, że każda kobieta '50+' to wie, więc zachęcam, drogie panie, do ruchu. Jak nie lubicie ćwiczyć na siłowni, taniec jest doskonałą formą sportu i też daje dużo pięknych emocji" - dodała Steczkowska.

