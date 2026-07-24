Justyna Steczkowska widziała Ksenię Ngo w sukni ślubnej. "Na razie jest organizacyjna katastrofa"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

"Na razie jest organizacyjna katastrofa" - opowiada Justyna Steczkowska o przygotowaniach do ślubu jej syna Leona Myszkowskiego i Kseni Ngo. Wokalistka zdradziła, że przyszłej synowej pomaga w wyborze sukni ślubnej.

Justyna Steczkowska w czerwonej sukni z mikrofonem na scenie, śpiewa podczas wydarzenia.
Justyna Steczkowska pomaga wybrać przyszłej synowej suknię ślubnąAKPA AKPA

Pod koniec 2025 r. podczas romantycznego wyjazdu na Malediwy Leon Myszkowski oświadczył się swojej partnerce, pochodzącej z Białorusi Kseni Ngo. Zakochana para od pewnego czasu planuje kameralną uroczystość. Szczegóły przygotowań ujawniła mama Leona - Justyna Steczkowska. Dodajmy, że wokalistka razem ze swoim synem i menedżerem jesienią pojawią się w nowym show Polsatu - "Hitster. Muzyczna gra przebojów".

To właśnie na planie tego programu Steczkowska zdradziła, że razem z przyszłą synową była na przymierzaniu sukni ślubnej.

Uśmiechnięta kobieta w białej bluzce w czarne grochy oraz mężczyzna w jasnej kurtce stoją obok siebie na tle zieleni.
Leon Myszkowski i Ksenia Ngo planują ślubAKPA AKPA

Justyna Steczkowska i Ksenia Ngo w sukni ślubnej

"Byłyśmy razem z Ksenią i podziwiałam ją, bo we wszystkim wygląda pięknie. Jest po prostu śliczna i bardzo zgrabna. Była jednak jedna suknia, w której najbardziej zauważalny był zachwyt w jej oczach, gdy ją założyła. A kiedy widzi się taki zachwyt u niej, wszyscy wokół również zaczynają się zachwycać. Rzeczywiście ta suknia jest bardzo spektakularna i piękna" - powiedziała w "Fakcie" wokalistka.

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"Będzie tak, jak Ksenia zarządzi, ponieważ to jest jej ślub i wesele. To jest jeden wyjątkowy dzień w życiu kobiety. Mam nadzieję, że już drugi raz się nie powtórzy, chyba że z tym samym mężem" - dodała reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji.

28-letnia Ksenia Ngo jest kosmetolożką, prowadzi własny gabinet medycyny estetycznej. Z młodszym o blisko pięć lat Leonem Myszkowskim parą zostali w lutym 2019 r. podczas walentynkowej imprezy w Warszawie.

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