Pod koniec 2025 r. podczas romantycznego wyjazdu na Malediwy Leon Myszkowski oświadczył się swojej partnerce, pochodzącej z Białorusi Kseni Ngo. Zakochana para od pewnego czasu planuje kameralną uroczystość. Szczegóły przygotowań ujawniła mama Leona - Justyna Steczkowska. Dodajmy, że wokalistka razem ze swoim synem i menedżerem jesienią pojawią się w nowym show Polsatu - "Hitster. Muzyczna gra przebojów".

To właśnie na planie tego programu Steczkowska zdradziła, że razem z przyszłą synową była na przymierzaniu sukni ślubnej.

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo planują ślub AKPA AKPA

Justyna Steczkowska i Ksenia Ngo w sukni ślubnej

"Byłyśmy razem z Ksenią i podziwiałam ją, bo we wszystkim wygląda pięknie. Jest po prostu śliczna i bardzo zgrabna. Była jednak jedna suknia, w której najbardziej zauważalny był zachwyt w jej oczach, gdy ją założyła. A kiedy widzi się taki zachwyt u niej, wszyscy wokół również zaczynają się zachwycać. Rzeczywiście ta suknia jest bardzo spektakularna i piękna" - powiedziała w "Fakcie" wokalistka.

"Będzie tak, jak Ksenia zarządzi, ponieważ to jest jej ślub i wesele. To jest jeden wyjątkowy dzień w życiu kobiety. Mam nadzieję, że już drugi raz się nie powtórzy, chyba że z tym samym mężem" - dodała reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji.

28-letnia Ksenia Ngo jest kosmetolożką, prowadzi własny gabinet medycyny estetycznej. Z młodszym o blisko pięć lat Leonem Myszkowskim parą zostali w lutym 2019 r. podczas walentynkowej imprezy w Warszawie.