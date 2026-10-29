Justyna Steczkowska jest blisko związana ze swoim synem - Leonem Myszkowskim. Piosenkarka nie tylko go wychowała, lecz jakiś czas temu także podjęła współpracę zawodową. 26-latek zajmuje się menedżmentem sławnej mamy - jego firma organizuje jej koncerty, koordynuje projekty artystyczne, a także dba o kontakty z mediami.

"Bardzo kocham swoje dzieci, żadna nowość. Brzmi jak banał, ale jest podstawą wartości życia. Historia bycia czyimś menadżerem to tak naprawdę historia zaufania, pracy, w której poświęcasz czas drugiej osobie z gratyfikacją finansową. Życie nie jest opowieścią o pieniądzach, a o zaufaniu i dobrych relacjach, w pracy szczególnie - nie tylko w życiu. I tu wszystko się zgadza. Gdyby mój syn był leniwy i niegramotny, nie mógłby pełnić tej funkcji" - mówiła Steczkowska w halo tu polsat.

W życiu prywatnym, pomimo dorosłego wieku Leona, artystka wciąż utrzymuje z nim bliskie kontakty i wspiera. Niedawno, gdy razem wzięli udział w teleturnieju "Hitster. Muzyczna gra przebojów" emitowanym przez Polsat, 26-latek zdradził przed kamerami, że to właśnie dzięki mamie doszło do jego zaręczyn. Steczkowska pomagała mu bowiem z rozmiarem pierścionka dla ukochanej Kseni. Ostatecznie nie obeszło się bez wpadki, gdyż Myszkowski pomylił rozmiar z milimetrami, a partnerka dostała zbyt dużą biżuterię. Mimo to powiedziała "tak". Teraz zaręczeni są więc na etapie intensywnych przygotowań do ślubu.

Justyna Steczkowska ujawniła kulisy nadchodzącego ślubu Leona. "Wyjeżdżamy na Malediwy"

W najnowszej rozmowie z Pudelkiem Justyna Steczkowska uchyliła rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego ślubu swojego syna z Ksenią. Uroczystość ma odbyć się w rajskich okolicznościach, na Malediwach. Diwa zdradziła, że na miejsce zjedzie się cała rodzina - zarówno Leona, jak i jego wybranki serca.

"Mój syn się żeni, więc to jest dla nas wow - dla matki, dla ojca. Wyjeżdżamy na Malediwy, bo tam sobie młodzi zażyczyli przeżyć ten wspaniały dzień dla nich. Więc jedziemy całą rodziną, czyli Leo, Ksenia oczywiście, jej siostra przylatuje ze Stanów, jej rodzice z Białorusi, do tego nasza strona rodziny, czyli ja, Maciek, Stasiu z ukochaną i Helenka. Wszyscy lecimy razem" - opowiedziała 50-letnia wokalistka.

Justyna Steczkowska pomaga synowej w doborze sukni ślubnej! To jej projektantka stworzy kreację

Autorka hitu "Dziewczyna szamana" od dawna podkreśla, że świetnie dogaduje się z synową. W związku z tym przed jednym z najważniejszych dni w życiu Kseni pomaga jej także w modowych przygotowaniach. "Nawet byłam na tych wszystkich ważnych akcjach pod tytułem 'Wybieramy Suknię', wszystkie porady teściowej. Akurat jestem miłą teściową i w kwestii każdej kobiecej sprawy czuję się zaangażowana bardzo" - podkreśliła artystka.

Steczkowska chce zadbać o to, aby w ferworze ślubnej gorączki panna młoda nie zapomniała o samej sobie. Zaangażowała w sprawę nawet swoje zaufane atelier. "Doszliśmy do wniosku, że moja wspaniała projektantka, która szyje mi bardzo wiele rzeczy, będzie najbardziej odpowiednią osobą do tego, żeby stworzyć suknię specjalnie dla Kseni" - powiedziała gwiazda.

"To taki jedyny dzień w życiu kobiety, który się już w zasadzie nie powtórzy, bo nawet jeśli życie różnie się układa, to ten pierwszy raz jest czymś wyjątkowym, więc wszyscy chcemy, żeby to był wyjątkowy dzień i na pewno taki będzie. Wszystko jest przygotowane na tip-top, jak to u Kseni, a my jesteśmy szczęśliwi, że możemy brać w tym udział" - skwitowała mama pana młodego.