Justyna Steczkowska przypieczętowała w tym roku swoje - już i tak - solidne miejsce w branży muzycznej. Wokalistka zachwyciła na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji i nie zwalnia tempa. Artystka walczy teraz o nominacje najbardziej znanych i prestiżowych nagród muzycznych świata - nominacje do nagród Grammy. Oficjalny profil Steczkowskiej utworzył wpis, gdzie szczegółowo opisano zgłoszenie.

Justyna Steczkowska i walka o Grammy. "Najlepszy Światowy Występ Muzyczny"

Justyna Steczkowska zgłosiła utwór "Gaja" w kategorii "Best Global Music Performance" ("Najlepszy Światowy Występ Muzyczny"), która została wprowadzona w 2022 roku. Artystka ma tu na myśli viralowy występ z "Gają" na eurowizyjnej scenie. Drugim zgłoszeniem jest cały album "WITCH Tarohoro", który ubiega się o nominację w kategorii "Best Immersive Audio Album" ("Najlepszy Album Imersyjny"). Przypomnijmy, że najnowsza płyta Justyny Steczkowskiej została zrealizowana w technologii dźwięku przestrzennego przy wykorzystaniu systemu Dolby Atmos.

Obecnie artystka jest w trasie koncertowej "Era Czarodoro", w ramach której odwiedza polskie miasta i gra dla wszystkich fanów w Polsce. Tuż po ciepło odebranym występie na Roztańczonym PGE Narodowym, team wokalistki wystosował oświadczenie. "Eurowizyjna piosenka GAJA Justyny Steczkowskiej, finalistki Eurowizji 2025, jest uosobieniem siły i transcendencji. Gaja, Matka Ziemia - staje się symbolem boskości, siły i miłości. Artystka łączy zarówno boskie, jak i ludzkie strefy w swoim charakterze. Płacz Gai ma siłę, by zmieniać świat. Jako matka i obrończyni, ma kontrolę nad czasem i przeznaczeniem" - czytamy w oficjalnym zgłoszeniu.

Grammy dla "Gai". O czym śpiewa Justyna Steczkowska?

Justyna Steczkowska często podkreśla, że jej twórczość od lat opowiada "o człowieku w kontekście wszechświata". Utwór "Gaja", który Polacy wybrali na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji w Bazylei, opowiada o Matce Ziemi, czyli losie nas wszystkich i podróży, jaką musimy przebyć, aby zrozumieć samych siebie.

Wokalistka od miesięcy zachęca do wsłuchania się w jej ostatni album, zatytułowany "WITCH Tarohoro". To właśnie z tego krążka pochodzi eurowizyjny numer "Gaja", który opowiada o zmaganiach Ziemi-Matki, zaczerpniętych z mitologii greckiej. "Kiedy płaczę, to we łzach tonie świat" - śpiewa polska gwiazda, opowiadając tym samym o szanowaniu planety, narastających kataklizmach i miłości, która stale objawia się w ciągłym odnawianiu zasobów Ziemi - "Gai", pomimo częstych oznak braku szacunku ze strony ludzi, którzy ją zamieszkują.

