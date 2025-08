"Ludzie czasem chodzą do wróżek... Ja to rozumiem, bo sama chodziłam do tysiąca wróżek. One są super, fajne. Niektóre są bardziej świadome, wspaniałe kobiety, niektóre są takimi wróżkami, po prostu... wróżkami, które widzą różne potencjały. Tak naprawdę wróżka widzi potencjały. Są wróżki, które ci powiedzą, że o tej i o tej godzinie poznasz pięknego blondyna... Chodzi o to, że wróżki widzą różne drogi, bo my mamy przecież różne drogi przed sobą. To nasze wybory powodują to czy tamto. Jeśli nie słuchamy siebie, tylko kogoś, kto nam coś mówi, to siłą rzeczy wybieramy czasem drogę kompletnie dla nas bez sensu, bo wróżka nam powiedziała. Na samym końcu to są nasze wybory i ich konsekwencje" - opowiedziała Justyna Steczkowska w RMF SHOW.