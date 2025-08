Justyna Steczkowska może się pochwalić niezwykle bogatą dyskografią. Choć za sprawą 69. Konkursu Piosenki Eurowizji internauci często wspominają o jej najnowszym albumie "WITCH Tarohoro", polska gwiazda ma na swoim koncie ponad piętnaście zarejestrowanych projektów długogrających. Jak sama wspomniała, przestała liczyć, ile wydała krążków, co nie dziwi ze względu na ich mnogość. Wśród kultowych zapisały się takie płyty jak "Anima", "XV", "Dzień i noc", "Naga", "Maria Magdalena. All Is One", "Steczkowska Demarczyk" czy chociażby dobrze znana "Dziewczyna Szamana".