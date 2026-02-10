Skolim, przez słuchaczy nazywany "Królem Polskiego Latino", od kilku lat podbija branżę muzyczną hitami takimi jak "Temperatura", "Wyglądasz idealnie" czy "Palermo". Jego przeboje osiągają wielomilionowe wyświetlenia i z łatwością stają się viralami w mediach społecznościowych. Od niedawna piosenkarz spełnia się również w roli jurora "Disco Star" (pierwotnie programu Polo TV, obecnie emitowanego przez Polsat), w którym w przeszłości próbował swoich sił jako uczestnik.

Skolim ma też na swoim koncie współpracę z Cleo - wokalistka dołączyła do gwiazdora przy okazji utworu "Dziewczyno piękna". Przy innych piosenkach towarzyszyli mu m.in. Kotolga, Tede, Stachursky czy Łobuzy. Teraz na horyzoncie pojawił się kolejny duet muzyka, o którym może zrobić się głośno.

Plotki okazały się prawdą. Skolim zaśpiewa w duecie z Justyną Steczkowską

Już jakiś czas temu Skolim zasugerował możliwą współpracę z Justyną Steczkowską - jedną z największych gwiazd polskiej sceny. Wówczas wielu internautów ucieszyło się na nietypowy duet. Inni zaś nie do końca uwierzyli w słowa Króla Polskiego Latino i dawali wyraz swoim mieszanym uczuciom. Wreszcie głos zabrała sama zainteresowana, potwierdzając wcześniejsze spekulacje.

Justyna Steczkowska zapowiedziała premierę, która okazała się duetem z popularnym gwiazdorem disco polo. Choć artyści - zarówno muzycznie, jak i pokoleniowo - znacząco różnią się od siebie, nic nie stanęło im na przeszkodzie w twórczym porozumieniu. Była reprezentantka Polski na Eurowizji podkreśliła nawet, że jak dotąd jest zachwycona współpracą z młodszym kolegą z branży i będzie wspominać czas spędzony z nim w studiu jako chwile pełne zabawy.

"Bardzo fajnie nam się siedziało w studiu. Dużo się śmialiśmy z chłopakami, naprawdę więcej tam było śmiechu niż pracy. Świetnie się bawiliśmy" - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Diwa ujawniła, jak wyglądała jej współpraca ze Skolimem. Duet chce nagrać także wspólny teledysk!

Piosenkarka ostudziła zapał fanów podkreślając, że efekty jej współpracy ze Skolimem ujrzą światło dzienne zapewne dopiero na wiosnę. Przy okazji gwiazda wyjawiła, że ma w planach nagranie klipu z Królem Latino. "Stworzyć piosenkę to jedno, a nagrać teledysk i zrobić wszystko, co należy do premiery, to drugie. Nie odmówię sobie tej przyjemności wystąpienia ze Skolimem w jednym teledysku. To na pewno będzie coś nietypowego" - stwierdziła Steczkowska.

W wywiadzie artystka zaznaczyła także, że jej partner z nadchodzącego duetu to przyjacielska osoba, która zyskuje przy bliższym poznaniu. "Skolim jest uroczą osobą. Jest bardzo miły i naprawdę da się lubić" - skomplementowała piosenkarza.

Patricia Kazadi nie spała całą noc przed ramówką Polsatu. Miała problem z sukienką INTERIA.PL INTERIA.PL