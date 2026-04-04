Justyna Steczkowska pokazała się w bikini z przyszłą synową. Zdjęcia hitem sieci
Ponad 130 tys. odsłon ma już najnowsze nagranie na profilu Justyny Steczkowskiej na TikToku. Zobaczyć możemy tam zdjęcia wokalistki na rajskiej plaży, a razem z nią w kostiumie kąpielowym pozuje Ksenia Ngo, narzeczona Leona Myszkowskiego, menedżera i syna Justyny. "Wyglądacie jak siostry" - nie kryją zachwytów internauci.
"Sun is fun, premiera w maju" - głosi podpis pod najnowszym TikTokiem Justyny Steczkowskiej, który zelektryzował fanów wokalistki.
53-letnia wokalistka na zdjęciach na rajskiej plaży zaprezentowała się w czarnym bikini. Towarzyszy jej Ksenia Ngo, narzeczona Leona Myszkowskiego, menedżera i prywatnie syna Justyny. Przyszła synowa Steczkowskiej jest starsza od swojego ukochanego o 11 lat.
Dodajmy, że oprawą muzyczną do zdjęć jest piosenka "Oko za oko" w tanecznym remiksie autorstwa właśnie Leona Myszkowskiego. Oryginał pochodzi z wydanej w 1996 r. płyty "Dziewczyna szamana", przebojowego debiutu Justyny Steczkowskiej.
Internauci w komentarzach od razu zachwycili się formą obu pań. "Wyglądacie jak siostry" - czytamy.
Dodajmy, że całość jest częścią kampanii reklamowej luksusowych kosmetyków. Zdjęciom towarzyszy hasztag "collab", a Justyna Steczkowska w komentarzach wprost odsyła do marki.
"Ja lubię wyglądać naturalnie, ale najmłodziej, jak się da w moim wieku" - zdradziła niedawno reprezentantka Polski na Eurowizji 2025 w rozmowie z Pudelkiem.