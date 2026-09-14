Justyna Steczkowska pokazała nagranie z wnukiem Grzegorza Ciechowskiego. "Podzielić się z wami tym wzruszeniem"

Na profilu Justyny Steczkowskiej pojawił się filmik, na którym widać 5-letniego wnuka Grzegorza Ciechowskiego, śpiewającego piosenkę napisaną przez jego dziadka dla tej wokalistki. "Pięknie jest widzieć, jak piosenki przekraczają granice, łączą pokolenia i niosą dalej pamięć i emocje… Muzyka naprawdę ma niezwykłą moc" - napisała Steczkowska.

Justyna Steczkowska w czarnej sukni i długich kolczykach śpiewa przy mikrofonie na scenie.
Justyna Steczkowska na początku kariery mocno współpracowała z Grzegorzem CiechowskimMarcin GadomskiAKPA

To właśnie Grzegorz Ciechowski odpowiadał za brzmienie pierwszych albumów Justyny Steczkowskiej ("Dziewczyna Szamana" i "Naga"), a także za część tekstów, które powstały pod pseudonimem Ewa Omernik. Przez blisko trzy miesiące wokalistka mieszkała w domu Ciechowskiego i jego drugiej żony Anny.

Ze wspomnianego albumu "Naga" z 1997 r. pochodzi piosenka "Stu policjantów". Steczkowska w mediach społecznościowych opublikowała prywatne nagranie, w którym ten utwór śpiewa 5-letni Gregory Alexander, wnuk Grzegorza Ciechowskiego, który imię otrzymał po swoim zmarłym w grudniu 2001 r. dziadku.

Najstarszy syn Weroniki Ciechowskiej mieszka w Stanach Zjednoczonych. Córka wokalisty Republiki wyjechała za Ocean, gdy miała 20 lat (jej matką jest Małgorzata Potocka). Ukończyła tam studia z ochrony środowiska i ekonomii. W USA wyszła za pochodzącego z Dominikany Victora Alexandra Polanco. Para ma dwóch synów, poza Gregorym również niespełna czteroletniego Mateo Nicolasa Polanco.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Wnuk Grzegorza Ciechowskiego śpiewa piosenkę Justyny Steczkowskiej

To od Weroniki Ciechowskiej Steczkowska otrzymała nagranie, w którym jadący w samochodzie Gregory Alexander śpiewa piosenkę "Stu policjantów". Wnuk Ciechowskiego nazywa wokalistkę "swoją przyjaciółką".

"Śpiewa razem ze mną, a dzięki muzyce lepiej uczy się języka polskiego. Pięknie jest widzieć, jak piosenki przekraczają granice, łączą pokolenia i niosą dalej pamięć i emocje… Muzyka naprawdę ma niezwykłą moc" - napisała Justyna Steczkowska, dziękując Weronice Ciechowskiej za "piękny film i piękne wzruszenia".

"Pamiętam, jak pisałam tę piosenkę... Potrzebowałam uwolnić się od miłości, która nie służyła mojemu życiu... Grzegorz napisał do niej doskonały tekst! Idealnie oddający moje zagubienie w tamtym czasie... Jak dobrze, że te emocje już za mną!" - dodała wokalistka.

Przypomnijmy, że Grzegorz Ciechowski napisał dla swojej najstarszej córki utwór "Piosenka dla Weroniki". Gdy lider Republiki zmarł, Weronika miała 14 lat.

"Po jego śmierci przez kilka lat nie byłam w stanie słuchać jego piosenek. Dopiero gdy skończyłam 18 lat, ostrożnie zaczęłam puszczać je sobie na nowo. Dorastałam do tekstów taty. Tych o wolności i polityce, ale też tych o uczuciach. (...) Na początku w ogóle nie dopuściłam do siebie myśli, że odszedł. Wbiłam sobie do głowy, że wyjechał i zaraz wróci. To, że już go nie ma, dotarło do mnie znacznie później" - opowiadała po latach Weronika Ciechowska w wywiadzie dla "Gali".

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