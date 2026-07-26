Łódź Summer Festival to jedno z największych wydarzeń muzycznych wakacyjnego sezonu w Polsce. Jest bezpłatnym, trzydniowym festiwalem, organizowanym z okazji urodzin Łodzi. Pierwsza edycja miała miejsce w 2023 r., a impreza organizowana jeszcze w centrum miasta przyciągnęła wówczas milion widzów. Z każdą kolejną odsłoną zainteresowanie rosło - w zeszłym roku na ŁSF bawiło się blisko pół miliona osób - więc organizatorzy przenieśli teren na Łódzkie Błonia i co roku sprowadzają do line-upu jeszcze większe nazwiska.

Tegoroczna edycja wciąż trwa i obfituje w zagraniczne gwiazdy - pierwszego dnia królowali Natalie Imbruglia i Rudimental, drugiego dnia Timbaland, a dziś wystąpi jeszcze Sean Paul. W harmonogramie imprezy znalazło się też sporo miejsca dla polskich wykonawców. Przedstawicielami sceny hip-hopowej są m.in. Mata, Chivas, Tede, PRO8L3M, Kuqe 2115 czy Żabson. Uczestnicy festiwalu mają okazję usłyszeć też Zalię, Happysad, Hubert., Anię Dąbrowską, Kacperczyk i wielu innych.

Justyna Steczkowska zaskoczyła uczestników Łódź Summer Festival 2026! Powtórzyła powietrzny popis z Eurowizji

W sobotę, 25 lipca, na jednej ze scen Łódź Summer Festival wystąpiła Justyna Steczkowska. Polska artystka, która słynie z dopracowanych show, perfekcjonizmu i niezwykłej formy postanowiła zaskoczyć zgromadzoną publikę. W sieci jeszcze na kilka godzin przed jej występem pojawiło się nagranie, którym wokalistka uchyliła rąbka tajemnicy. Kulisy próby ujawniły, że gwiazda zamierza wznieść się ponad scenę - i to w jeszcze bardziej widowiskowy sposób, niż miało to miejsce przy Eurowizji.

"Kochani, już dziś o 19:00 widzimy się. Mam nadzieję że nasze show wam się spodoba" - napisała Steczkowska pod nagraniem, na którym widać było, jak unosi się kilkanaście metrów nad sceną, dzięki specjalnym wyciągarkom i linom. Tym razem nie musiała liczyć na siłę własnych rąk, która z kolei pozwoliła jej na wyczyn w powietrzu podczas finału Konkursu Piosenki Eurowizji z piosenką "Gaja".

Fani zachwyceni widowiskiem Justyny Steczkowskiej. "Przechodzi samą siebie"

Po oficjalnym występie Justyny Steczkowskiej na scenie Łódź Summer Festivalu media społecznościowe obiegły filmiki z momentu, w którym gwiazda latała ponad sceną. Nagrania i liczne zachwyty internautów były dowodem na to, że show bardzo spodobało się widzom. "To było niepowtarzalne widowisko", "Show świetne i głos rewelacja", "Wielkie show Justyny Steczkowskiej", "Królowa!", "Diva", "Brawo, Jusia!", "Było arcymistrzowskie show! Kłaniam się nisko", "Przechodzi samą siebie", "Był ogień" - można było przeczytać w postach fanów na Instagramie.

Na Łódź Summer Festival 2026 króluje błoto. Pogoda nie rozpieściła uczestników

Choć występ Justyny Steczkowskiej odbił się szerokim echem w sieci, a cały festiwal obfitował w jeszcze więcej spektakularnych popisów i koncertów gwiazd międzynarodowej estrady, takich jak Timbaland, Natalie Imbruglia czy Bastille, to największą furorę zrobiła... pogoda. Obfity deszcz sprawił, że Łódzkie Błonia zamieniły się w grzęzawisko, w którym trudno było bawić się w rytm muzyki. Do internetu trafiły dziesiątki nagrań, w których Polacy żartowali z trudnych warunków imprezy oraz pokazywali, jak radzą sobie z uciążliwym błotem.

Pogoda nie rozpieszczała tłumu na Łódź Summer Festivalu, lecz ludzie uruchomili wyobraźnię. Ci, którzy nie ubezpieczyli się w kalosze, na buty zaczęli nakładać reklamówki albo worki na śmieci i zaklejać je taśmą klejącą. Nie zabrakło natomiast osób, które uznały, że w błocie najlepiej się poślizgać. "To pierwszy tak błotny festiwal, na jakim jestem, ale nie zamierzam przez to rezygnować z koncertów" - podkreślała jedna z uczestniczek ŁSF2026 w rozmowie z "Faktem".

Viralowe zasięgi w mediach społecznościowych osiągnęły także nagrania, w których uczestnicy festiwalu zaczęli wymyślać nowe, żartobliwe nazwy dla łódzkiego wydarzenia. Największą popularnością cieszyły się "Łódź Survival Festival", "Łódź Bagno Festival" oraz "Łódź Błoto Festival".