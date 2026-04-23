Pierwsze informacje o współpracy Justyny Steczkowskiej i Skolima traktowane były raczej w kategorii żartu, bo niewiele osób myślało, że może dojść do ich spotkania w studiu. Tymczasem reprezentantka Polski na Eurowizji 2025 i polski król latino faktycznie wspólnie nagrali piosenkę, której tytuł wciąż pozostaje w tajemnicy, choć w tym kontekście nieoficjalnie przewija się słowo "Mezalians".

Teraz wokalistka zdradziła, że ich nagranie będzie miało premierę w maju, a już teraz przekazała pierwsze informacje o teledysku. Fani mogą wziąć udział w konkursie i wystąpić w klipie, który będzie kręcony 27 kwietnia w Gdańsku.

Justyna Steczkowska i Skolim razem. Co już wiemy?

To na planie będzie można po raz pierwszy przedpremierowo usłyszeć piosenkę.

"Im dalej poniesiesz tę wiadomość, tym bliżej jesteś planu zdjęciowego. Im więcej osób to zobaczy dzięki Tobie, tym większa Twoja szansa. Nie czekaj. Wejdź do gry" - zachęca Justyna Steczkowska.

"Będzie czad, wy w teledysku razem ze Skolimem i Steczkowską. Czyż to nie cud?" - śmieje się wokalistka.

Przypomnijmy, że Skolim ma w swoim dorobku przeboje takie jak "Moja dama", "Palermo", "Temperatura", "Ona mi dała", "Wejdę wyjdę", "Posłuchaj mała", "Daj mi jedno słowo" i "Wyglądasz idealnie" (ponad 253 mln odsłon). W dorobku ma także m.in. duet z Cleo ("Dziewczyno piękna"), a w połowie kwietnia ukazała się piosenka "Niewinna" nagrana z Blanką, która w nieco ponad tydzień zanotowała ponad 28 mln odtworzeń.

