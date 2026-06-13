Justin Trudeau w ogniu krytyki. Poszło o wyjście z Katy Perry na mundial

Katy Perry była jedną z głównych gwiazd ceremonii otwarcia mistrzostw w Los Angeles, gdzie zaprezentowała się publiczności w srebrnej, świecącej sukni. Amerykańska wokalistka zaśpiewała hymn Stanów Zjednoczonych, inaugurując galę, którą uświetniły również występy Tyli oraz Anitty. Koncerty z loży VIP bacznie obserwował były premier Kanady, Justin Trudeau, który po występie wspólnie z piosenkarką oglądał także mecz.

Oburzenie w Kanadzie

Obecność polityka na amerykańskich trybunach spotkała się z niezwykle ostrymi reakcjami w jego ojczyźnie. Kanadyjczycy nie kryli w mediach społecznościowych oburzenia, że były premier wolał oglądać starcie Stanów Zjednoczonych i Paragwaju zamiast wspierać narodową reprezentację Kanady. W sieci posypały się oskarżenia o brak patriotyzmu oraz wypominano mu brak lojalności wobec własnego kraju. "Niech tam zostanie", "Zdrajca!", "Katy Perry i Justin Trudeau oglądają inauguracyjny mecz Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii zamiast oglądać mecze Kanady" - czytamy na portalu "X".

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Rozkwit głośnego związku

Relacja polityka i gwiazdy popu od miesięcy elektryzuje media na całym świecie. Pierwsze plotki o ich romansie pojawiły się pod koniec lipca 2025 roku, po tym jak paparazzi przyłapali ich na wspólnej kolacji w Montrealu. W grudniu ubiegłego roku para oficjalnie potwierdziła swój związek i od tego czasu obserwować możemy Trudeau oraz Perry pojawiających się razem podczas różnych wydarzeń.

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