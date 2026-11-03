Justin Timberlake rozliczy się z przeszłością. Wraca do głośnego incydentu

Informację o powstającym serialu potwierdziły magazynowi trzy niezależne źródła. Reżyserią zajął się Fisher Stevens, który wcześniej współpracował z Timberlake'em przy filmie "Palmer". Projekt nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, a Apple nie podało dokładnej daty premiery.

Przedstawiciele Timberlake'a, Janet Jackson oraz platformy nie skomentowali doniesień "Variety". Wiadomo jednak, że serial ma obejmować nie tylko przebieg kariery byłego członka *NSYNC, lecz także historie, które w ostatnich latach ponownie zaczęły ciążyć na jego wizerunku.

Janet Jackson opowie o incydencie na Super Bowl

Janet Jackson ma wrócić w dokumencie do występu podczas Super Bowl XXXVIII z 2004 roku. W finale wspólnego wykonania "Rock Your Body" Timberlake zerwał fragment jej stroju, odsłaniając pierś przed milionami telewidzów.

Incydent nazwano "awarią garderoby", ale jego konsekwencje poniosła przede wszystkim Jackson. Jej muzyka przestała pojawiać się w części rozgłośni i stacji telewizyjnych, podczas gdy kariera Timberlake'a nadal rozwijała się bez większych przeszkód. Po latach sposób potraktowania obojga artystów stał się jednym z najczęściej przywoływanych przykładów podwójnych standardów w amerykańskim show-biznesie.

Timberlake przeprosił Jackson dopiero w 2021 roku, gdy po premierze dokumentu "Framing Britney Spears" ponownie zaczęto analizować jego zachowanie wobec kobiet. Przeprosiny skierował wówczas również do Britney Spears.

Sama Jackson opowiedziała już o wydarzeniach z Super Bowl we własnym serialu "Janet". Zapewniła, że pozostaje z Timberlake'em w dobrych stosunkach, a sprawa została między nimi wyjaśniona. Prosiła też fanów, aby nie obwiniali go dłużej za to, co wydarzyło się na scenie.

W dokumencie ma pojawić się również wątek Britney Spears, z którą Timberlake był związany na przełomie lat 90. i 2000. Według informatorów wokalista odniesie się do części jej niedawnych wypowiedzi, choć nie podano, czy chodzi o autobiografię "The Woman in Me" czy wpisy w mediach społecznościowych.



