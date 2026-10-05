Justin Timberlake i Jessica Biel tworzą jedną z najpopularniejszych par amerykańskiego show-biznesu. Poznali się w 2007 r. i od tamtej pory są nierozłączni. Swój związek przypieczętowali po pięciu latach znajomości, później doczekali się dwóch synów - Silasa i Phineasa - a teraz świętują 14. rocznicę ślubu.

W niedzielę, 4 października, w mediach społecznościowych piosenkarza oraz aktorki pojawiły się romantyczne wpisy z okazji rocznicy. Gwiazdorska para podzieliła się z odbiorcami rzadkimi, prywatnymi fotografiami, uwieczniającymi wspólnie spędzany czas. W ich instagramowych relacjach znalazły się m.in. ujęcia z 11-letnim Silasem i 6-letnim Phineasem, które rozczuliły fanów.

Justin Timberlake uczcił 14. rocznicę swojego ślubu romantycznymi kadrami. Pokazał zdjęcia z Jessicą Biel oraz synami!

Wśród fotografii opublikowanych przez autora hitu "Can't Stop the Feeling!" można było zobaczyć wspólne zdjęcie pary trzymającej się za ręce na miejskim spacerze. "Szczęśliwej rocznicy!" - napisał Timberlake. W dalszej części postu zamieścił także zabawne ujęcie z Biel na pierwszym planie, z podpisem: "moja ulubiona osoba w każdym życiu". Podzielił się z odbiorcami także kadrem ukochanej przytulającej się do jednego z synów, z podpisem: "i najwspanialsza mama".

"14 lat minęło. Przed nami wieczność" - podsumował wokalista pod ostatnią fotografią. Ukochana nie pozostała mu dłużna i w swoich mediach społecznościowych również podzieliła się romantycznymi relacjami. "Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, kochanie" - napisała. Opublikowała m.in. zdjęcie 45-latka z synami na stoku narciarskim, nazywając go "najlepszym tatą", a także ujęcie, na którym całuje Timberlake'a uśmiechniętego od ucha do ucha, podczas uroczystego wydarzenia.

Dawno niewidziany Justin Timberlake zaskoczył fanów zdjęciami. Po ostatniej trasie zniknął z przestrzeni publicznej

Justin Timberkale usunął się w cień po zakończeniu trasy koncertowej "The Forget Tomorrow World Tour", w lipcu 2025 r. Podzielił się wówczas z fanami niepokojącymi informacjami - u artysty wykryto boreliozę. Od tamtej pory pokazał się publicznie jedynie kilka razy, przy okazji ważnych wydarzeń branżowych. Najpierw, w styczniu tego roku, wystąpił na imprezie Recording Academy Honors Black Music Collective, gdzie uhonorowano jego przyjaciela i współpracownika, Pharrella Williamsa. W sierpniu gościnnie pojawił się na koncercie Dona Tolivera w Miami, a w ubiegłym miesiącu wykonał dwie piosenki podczas paryskiego występu Jaya-Z. Nic dziwnego, że rodzinne kadry opublikowane przez Timberlake'a, które są rzadkością, wywołały więc ogromne poruszenie wśród fanów.