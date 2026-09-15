Hailey i Justin Bieberowie są jednym z najpopularniejszych małżeństw w świecie show-biznesu. Para poznała się na długo przed wejściem w związek - w 2009 r., gdy modelka była jedynie fanką wokalisty będącego wówczas u progu swojej gigantycznej kariery. W 2014 r. połączyła ich bliższa więź, a niespełna dwa lata później związek stał się publiczny, po opublikowaniu przez gwiazdora zdjęć z namiętnym pocałunkiem podczas wspólnego sylwestra.

Ich bliska relacja nie trwała zbyt długo, a po rozstaniu w 2016 r. Justin i Hailey praktycznie przestali ze sobą rozmawiać na całe dwa lata. W tym czasie autor hitu "Baby" po raz ostatni wrócił do Seleny Gomez, ale to uczucie również nie przetrwało próby czasu.

Przełom nastąpił w 2018 r. - para zdecydowała się wrócić do siebie, a w lipcu Justin oświadczył się Hailey podczas wakacji na Bahamach. Ślub cywilny wzięli już we wrześniu, w nowojorskim urzędzie, a rok później zorganizowali huczną, religijną uroczystość w kościele w Karolinie Południowej, na którą zaprosili swoich najbliższych przyjaciół, rodzinę oraz mnóstwo gwiazd.

Od tamtej pory małżeństwo Bieberów nadal przyciąga niemałą uwagę mediów - głównie przez powracające plotki na temat konfliktów w ich relacji. Zaledwie dwa tygodnie temu nazwisko pary znów pojawiło się na nagłówkach, tuż po tym, jak udali się razem na wesele brata Billie Eilish, Finneasa. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi podczas imprezy wyglądało, jakby Hailey i Justin ostro się pokłócili.

Tak Justin i Hailey Bieberowie świętowali ósmą rocznicę ślubu. Tymi zdjęciami raz na zawsze ucięli spekulacje o kryzysie

Gwiazdorskie małżeństwo, za każdym razem gdy w sieci pojawią się plotki na temat ich problemów, stara się ucinać spekulacje i udowadniać, że są razem szczęśliwi. 13 września po raz kolejny dali do zrozumienia wszystkim, że wciąż się kochają. Mieli ku temu idealną okazję, bowiem świętowali ósmą rocznicę swojego ślubu. Na instagramowym koncie Justina pojawiły się więc rozczulające fotografie, przedstawiające wyjątkowy dzień pary. Piosenkarz zabrał ukochaną na wieczór z bilardem, a w opisie fotografii wyznał jej miłość.

"8 lat do nieskończoności. Nowe początki. Kocham cię, skarbie. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy" - można przeczytać w mediach społecznościowych.

Później na profilu kanadyjskiego gwiazdora pojawił się jeszcze jeden rocznicowy wpis, w którym muzyk odnotował romantyczną wycieczkę kolejką górską. Na zdjęciach zapozował w objęciach ukochanej, pokazując jednocześnie zjawiskowy widok. Hailey również wspomniała na swoim profilu o ważnej rocznicy, publikując kadr z mężem, dosadnie ucinając krążące spekulacje o kryzysie.