Justin Bieber "SWAG II": Całkowicie zmarnowany potencjał [RECENZJA]

Kolejne 23 utwory, stanowiące dodatek do "SWAGu" sprawiają, że całość stała się jeszcze bardziej mdła. Ciężko nie odnieść wrażenia, że część druga po prostu uwypukla słabości z pierwszej części, sprawiając, że przebrnięcie przez nią bywa męczące. Cały czas nie mogę zrozumieć myśli, za jaką poszedł Bieber - gdyby wziąć 10 najlepszych tracków z obu tych krążków, skompletowalibyśmy całkiem dobry album, a tak to wszystko tonie w gąszczu przeciętnych, a momentami wręcz słabych numerów.

Widać, że Bieber cały czas szuka miejsca dla siebie. Na przykład "DOTTED LINE" to numer, który jest niemalże wyjęty z EP-ki Dominica Fike "14 minutes" - surowy, rozstrojony i brzmiący jak demówka. Nie da się jednak odnieść wrażenia, że bardziej przypomina to tandetną podróbkę. Albo "SAFE SPACE", które z drugiej strony pod koniec przepoczwarza się w klubówkę, mocno kontrastując z chęcią i próbą trzymania się ram R&B.

Nadchodzi jednak w trakcie słuchania taki moment, w którym wreszcie zaczynasz rozumieć zmianę okładki - z czerni na róż. Już od trzeciego kawałka "LOVE SONG" dostajemy raz za razem niezwykle generyczne love songi, które sprawiają ogromne poczucie przesytu. "I DO", "I THINK YOU'RE SPECIAL" i do tego seria ballad jak "MOTHER IN YOU", "WITCHYA" czy "EYE CANDY" - to naprawdę brzmi jak (z jakiegoś powodu nieodrzucone) odrzutki po pierwszej części, opakowane w kolejny krążek, również nie wiadomo po co…

Zdarzają się jednak momenty wytchnienia (choć jest ich naprawdę mało), jak poprawne "POPPIN MY S***", z dobrą gościnną zwrotką Hurricane Chrisa, gdzie skręca w stronę nieco bardziej hip-hopowych brzmień. Natomiast mocno gospelowa końcówka albumu nie pozostawia już żadnych złudzeń. Nie wspominając już nawet o warstwie lirycznej, w której wypadł tragicznie. Po prostu przesłuchajcie sobie "BETTER MAN"...

Podobnie jak w przypadku pierwszej części, cieszy niezmiernie fakt, że Bieber zostawia ten patetyczny pop i idzie we własnym kierunku. Natomiast oczekiwałbym od niego znacznie więcej świeżości, a nie cofania się w rozwoju własnego brzmienia. Justin nie potrafił wykorzystać dobrze oryginalności "SWAGu", w efekcie czego, dostajemy mdły sequel, który naprawdę mógł zostawić dla siebie…

3/10

