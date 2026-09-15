Julia Wieniawa to jedna z najsłynniejszych gwiazd młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Swoją karierę rozpoczęła jako aktorka, występując zarówno w filmach, jak i serialach, ale największą popularność przyniosła jej "Rodzinka.pl". Z czasem spróbowała swoich sił także w muzyce. Obecnie ma na swoim koncie dwa albumy długogrające, "Omamy" oraz "Światłocienie" - na których znalazły się przeboje takie jak "Mi nie żal", "Kocham" czy "Od nowa" - występy na największych imprezach, m.in. Opener Festivalu, Męskim Graniu, Letnich Brzmieniach czy Bittersweet Festivalu, a także współprace z Kubą Karasiem, Kizo, Maciejem Musiałowskim czy braćmi Kacperczyk.

Julia Wieniawa otworzyła się na temat swojego życia uczuciowego. "Zastanawiam się, czy coś jest ze mną nie tak"

Niedawno artystka odwiedziła studio Radia ZET, gdzie zdecydowała się otworzyć na temat swojego życia uczuciowego. Gwiazda ma za sobą kilka medialnych związków - m.in. z Antonim Królikowskim (który wystąpił nawet w klipie do jej największego hitu "Nie muszę"), Aleksandrem Milwiw-Baronem czy Nikodemem Rozbickim. Każdy z nich zakończył się jednak fiaskiem, a teraz 27-latka przyznaje, że jej życie miłosne praktycznie nie istnieje.

"Z nikim aktualnie nawet nie piszę, nie flirtuję. Ja się zastanawiam, czy coś jest ze mną nie tak. Moje życie prywatne kuleje bardzo" - wyznała w radiu Wieniawa.

Julii Wieniawie niełatwo jest znaleźć miłość. Teraz przyznała, że poszukuje dojrzałego mężczyzny

W rozmowie Julia Wieniawa poruszyła ważny temat trudności w nawiązywaniu nowych znajomości przez osoby sławne. Jej rozpoznawalność często przeszkadza w pójściu na zwykłą randkę - artystka boi się, że druga osoba będzie miała w tym interes i wcale nie przyjdzie w poszukiwaniu nowej, szczerej znajomości. Jednocześnie zmuszona jest uważać na paparazzich, którzy śledzą każdy jej ruch i są w stanie każde spotkanie gwiazdy wznieść do rangi nowej miłości.

Autorka hitu "Sobą tak" zdradziła też, że mężczyźni często nie mają odwagi wykonać pierwszego kroku i poprosić ją o numer telefonu czy spotkanie. Zwykle, gdy ktoś zaczepia gwiazdę okazuje się, że oczekuje autografu lub wspólnego zdjęcia na pamiątkę.

Piosenkarka i aktorka, w rozmowie z Radiem ZET, podkreśliła, że nie zamierza poddawać się w poszukiwaniu relacji. Nie chce natomiast już tracić czasu na niedojrzałe związki. "Ja teraz afirmuję dojrzałych mężczyzn. Ja chcę mieć wreszcie dojrzałego mężczyznę, przy którym będę czuła się taka dziewczyna we mgle" - podsumowała.