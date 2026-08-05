Julia Żugaj zmusiła pociąg do zatrzymania. Ten błąd sporo ją kosztował

Julia Żugaj opowiedziała o całej sytuacji w materiale nagranym z ekipą Genzie. Historia wydarzyła się w listopadzie 2023 roku, kiedy wspólnie z Przemkiem Corso promowała książkę "Tak miało być". Plan obejmował kolejne spotkanie z czytelnikami, na którym influencerka miała rozdawać autografy.

Żugaj była wówczas w ciągłych rozjazdach, a zmęczenie dało o sobie znać na dworcu. Była przekonana, że rozpoczęła podróż do Berlina. Dopiero później zorientowała się, że wybrany przez nią skład zmierza do Wiednia.

Ile Julia Żugaj zapłaciła za zatrzymanie pociągu?

Po odkryciu pomyłki influencerka poprosiła obsługę o znalezienie miejsca, w którym mogłaby opuścić pociąg i zawrócić. Usłyszała, że dodatkowy postój jest możliwy, ale będzie wiązał się z opłatą.

"Poszłam do pana konduktora i zapytałam, czy jesteśmy w stanie zatrzymać się na jakiejś stacji, żebym wysiadła. Powiedział, że tak, tylko zatrzymanie pociągu kosztuje, bo to nieplanowany postój" - wspominała.

Rachunek wyniósł około 2 tys. zł. Żugaj zgodziła się pokryć koszt, wysiadła i poszukała sposobu, aby dotrzeć na zaplanowane spotkanie. Nie chciała, by czekający na nią czytelnicy dowiedzieli się w ostatniej chwili, że wydarzenie zostało odwołane.

Cała historia zyskała jeszcze jeden zaskakujący szczegół. Influencerka zdradziła, że jej obecność na spotkaniu autorskim nie była płatna. Zamiast wynagrodzenia otrzymała więc spory wydatek, którego mogła uniknąć, sprawdzając kierunek pociągu przed wejściem do wagonu.

Julia Żugaj zakończyła muzyczny etap kariery

Od czasu feralnej podróży w życiu zawodowym Julii Żugaj sporo się zmieniło. Twórczyni, która zdobyła popularność dzięki TikTokowi i YouTube'owi, wyszła poza działalność internetową, wydając piosenki i grając koncerty dla swoich fanów, nazywanych Żugajkami.

Niedawno ogłosiła jednak, że zamyka muzyczny rozdział i chce znaleźć następczynię, której pomoże rozwinąć własny projekt. Nie oznacza to jej wycofania z mediów. Żugaj nadal publikuje w internecie i bierze udział w dużych produkcjach telewizyjnych.

W "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami" dotarła do finału, w którym ostatecznie zajęła drugie miejsce. Później przyjęła zaproszenie do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na scenie Polsatu mierzyła się z repertuarem między innymi Viki Gabor, Sarsy, Billie Eilish oraz Long & Junior.



