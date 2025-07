Julia Żugaj pod ostrzałem internautów. "Czy ona wie, że w Sopocie śpiewa się live?"

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival zbliża się wielkimi krokami. W dniach 18-21 lipca do Opery Leśnej zjadą legendy polskiej sceny, takie jak Małgorzata Ostrowska, Izabela Trojanowska, Ewa Bem, Andrzej Rybiński, Krystyna Prońko czy Andrzej Piaseczny. Nie zabraknie także przedstawicieli młodego pokolenia - wśród nich znalazła się Julia Żugaj. Gdy organizatorzy imprezy ogłosili występ influencerki w sieci rozpętała się burza.