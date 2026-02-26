Julia Wieniawa to 27-letnia gwiazda, która zaistniała w polskim show-biznesie jeszcze jako nastolatka. Szerokie grono widzów poznało ją jako Paulę z serialu "Rodzinka.pl", lecz artystka już wcześniej występowała w Teatrze Muzycznym "Roma". Kolejne lata kariery przyniosły wiele angaży - zarówno kinowych, jak i serialowych. Jakiś czas temu aktorka zaczęła rozwijać się także w branży muzycznej, wydając m.in. albumy "Omamy" i "Światłocienie" czy hity takie jak "Nie muszę", "Sobą tak" oraz "Skoki w bok".

Julię Wieniawę zalewała fala przykrych komentarzy. Namawiano ją do operacji plastycznej nosa!

Kariera w show-biznesie, którą Julia Wieniawa rozpoczęła w bardzo młodym wieku, wpłynęła na zdrowie psychiczne celebrytki. Jeszcze jako nastolatka zmuszona była mierzyć się z krytyką ze strony mediów czy internautów. Zalewała ją fala komentarzy, w szczególności dotycząca charakterystycznej urody i wyglądu. Piosenkarka i aktorka najczęściej czytała o swoim nosie. "Słyszałam to regularnie. Już, gdy miałam 13 lat i zaczęłam grać w pierwszym serialu, czytałam o sobie, że mam nos krzywy jak klamka od zakrystii albo inne takie historie" - powiedziała w nowym wywiadzie dla TVN-u.

Julia Wieniawa wydała singiel o samoakceptacji. "O sile, która przyszła, gdy zaczęłam siebie widzieć, słyszeć i kochać"

Przykre doświadczenia skutkowały tym, że gwiazda zmuszona była na nowo nauczyć się samoakceptacji i miłości do siebie. Niedawno nagrała o tym piosenkę, którą postanowiła dodać otuchy także słuchaczom, zmagającym się z kompleksami i brakiem wiary w siebie.

"'Kocham' to mój manifest kobiecości, piosenka o drodze do siebie. O uczeniu się, że nie muszę się zmieniać, by zasłużyć na akceptację - swoją i świata. O sile, która przyszła, gdy zaczęłam siebie widzieć, słyszeć i kochać - nie mimo wszystko, ale właśnie za wszystko. To głos każdej z nas, która kiedykolwiek czuła się niewystarczająca" - opowiadała Julia Wieniawa przy okazji premiery singla w zeszłym roku.

Julia Wieniawa długo mierzyła się z krytyką na temat swojego wyglądu. Teraz akceptuje siebie i pomaga innym

Gdy Julia Wieniawa była jeszcze nastolatką, komentarze dotyczące nosa bardzo ją raniły. Ujawniła, że słyszała nawet, że powinna poddać się operacji plastycznej. Nie uległa jednak namowom i z czasem nauczyła się patrzeć na siebie z miłością. Pomogło jej w tym wsparcie najbliższych. "Na początku bardzo mnie to bolało, ale kiedyś usłyszałam od jednego z moich byłych chłopaków, a także od mojego ojca, że mój nos to mój charakter. (...) I coś w tym jest" - wyznała aktorka w TVN-ie.

Celebrytka podkreśla, że gdy sama nauczyła się akceptować swoją urodę, zaczęła pomagać również innym w procesie dążenia do samoakceptacji. "Ktoś z moich znajomych powiedział, że chciałby coś zmienić, a ja odpowiadam: 'Nie, to jest cała twoja osobowość, dlaczego chcesz to robić? To nie o to chodzi'. Myślę, że jeśli naprawdę kochamy siebie w środku, ta pewność siebie roztacza wokół nas aurę piękna" - mówi Julia Wieniawa.

Artystka dodała, że nie zamierza zmieniać swojego wyglądu. Kluczowe okazało się dla niej nastawienie i uporządkowanie myśli. "Gdybym siebie nie lubiła, miałabym zupełnie inną postawę, pewnie chciałabym się zakryć, nie potrafiłabym tak swobodnie wypowiadać się w wywiadach. Po prostu, jak się ze sobą w środku szczerze skalibrujesz, taką energię przekazujesz innym" - podsumowała Wieniawa.

