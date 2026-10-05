Julia Wieniawa szczerze o miłości. Zdradziła, jak chciałaby poznać wybranka

Julia Wieniawa od niedawna zasiada w jury "Tańca z Gwiazdami". Po jednym z ostatnich odcinków porozmawiała z reporterką "Party.pl" o miłości. W rozmowie od razu przyznała, że mówienie o uczuciach ma swoje konsekwencje. Po każdym takim wywiadzie internauci zasypują ją propozycjami, a tę drogę poznawania partnera artystka skreśla. "Ja po prostu nie chcę się już wypowiadać na temat mojego nieudanego życia miłosnego ostatniego, bo jak potem opowiadam w wywiadach, to później mam jakiś milion propozycji matrymonialnych na Instagramie. Akurat to nie zadziała" - mówi.

Miłość przy śmietniku

Zamiast flirtu w sieci aktorka marzy o spotkaniu przy codziennej, zwyczajnej sytuacji. Z przymrużeniem oka opisała scenę, która mogłaby pochodzić z filmu. "Ja marzę o tym, żeby poznać kogoś tak zupełnie przypadkiem. W cudzysłowie wiesz, wychodzę, wyrzucam śmieci i nagle on mnie popycha ramieniem i mówi: 'Oj, przepraszam', patrzy mi w oczy i ja mówię: 'Cześć'. I tak się zakochujemy w sobie".

Głośne związki z przeszłości

Media od lat uważnie śledzą życie uczuciowe Wieniawy. W latach 2017-2018, gdy jej kariera dopiero się rozkręcała, była z aktorem Antonim Królikowskim. W 2019 roku spotykała się z Aleksandrem Milwiwem-Baronem z Afromental. Najdłużej, bo prawie cztery lata od 2020 roku, była w związku z aktorem Nikodemem Rozbickim. Żaden z tych związków nie przetrwał jednak próby czasu.