W rozmowie o poprzednich związkach Julia Wieniawa przypomniała sobie zepsutą klamkę w drzwiach do łazienki. Przez pół roku nikt jej nie naprawił. Wokalistka spodziewała się, że w końcu sama będzie musiała się tym zająć. "Zawsze to ja nosiłam spodnie w związku" - powiedziała w "Cozy Talks". Dziś chciałaby mieć obok kogoś, na kim może polegać również w drobnych sprawach.

Julia Wieniawa nie szuka już "drugiej połówki"

Wieniawa dorastała w przekonaniu, że najlepiej liczyć na siebie. W jej rodzinie wiele małżeństw kończyło się rozwodem, ale sama chciałaby przełamać ten schemat. Nie uważa, że proszenie o pomoc czy mówienie o uczuciach jest oznaką słabości.

Przyznała też, że kiedyś szukała związku, bo nie chciała być sama. Dziś nie potrzebuje partnera, żeby czuć się wystarczająca. Chciałaby za to poznać kogoś, z kim będzie mogła dzielić codzienne życie.

Po wywiadach, w których mówi o szukaniu miłości, Wieniawa dostaje sporo prywatnych wiadomości. Podkreśla, że wolałaby jednak poznać kogoś przypadkiem, bez umawiania się przez internet. Ostatnio w jej życiu pojawiło się kilka osób, ale żadnej z tych znajomości nie traktuje jeszcze poważnie. "Casting trwa" - zażartowała.