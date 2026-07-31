Julia Wieniawa świętuje kolejny sukces. "Nie odważyłabym się marzyć"

Końcówka lipca przyniosła Julii Wieniawie zawodową wiadomość, którą przez pewien czas zapowiadała w mediach społecznościowych, nie zdradzając żadnych szczegółów. Ostatecznie okazało się, że nie chodzi o nowy singiel, filmową rolę ani kolejną trasę, lecz o występ z Andreą Bocellim.

"Z ogromną radością ogłaszam, że będę gościem specjalnym koncertów Andrei Bocellego w Gdańsku i Warszawie. To dla mnie wielki zaszczyt i coś, o czym nawet nie odważyłabym się marzyć" - napisała Wieniawa.

Polska publiczność zobaczy ich na jednej scenie dwukrotnie. Pierwszy koncert odbędzie się 14 sierpnia na Polsat Plus Arenie Gdańsk, a kolejny zaplanowano na 16 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Oba rozpoczną się o godz. 20.

Organizatorzy potwierdzili przygotowanie wspólnego punktu programu, ale nie ujawnili jeszcze wybranego utworu. Nie wiadomo zatem, czy Wieniawa zmierzy się z repertuarem kojarzonym bezpośrednio z Bocellim, czy artyści zaproponują słuchaczom mniej oczywiste połączenie.

Dla Wieniawy będzie to zupełnie inna scena

W ostatnich latach Julia Wieniawa próbowała wyraźnie oddzielić swoją działalność muzyczną od popularności zdobytej dzięki aktorstwu. Zamiast traktować nagrywanie jako dodatkowe zajęcie, zaczęła regularnie wydawać piosenki i pojawiać się na festiwalach.

Występowała między innymi na Orange Warsaw Festivalu, Męskim Graniu, Kraków Live Festivalu oraz Letnich Brzmieniach. Jej debiutanckie "Omamy" przyniosły nominację do MTV Europe Music Awards, natomiast druga płyta, "Światłocienie", rozpoczęła notowanie od pierwszego miejsca listy OLiS i w dniu premiery uzyskała status złotej.

Muzyka Wieniawy opiera się przede wszystkim na nowoczesnym popie, elektronice oraz klubowych produkcjach, dlatego spotkanie z Bocellim może pokazać jej głos z innej strony. Tym razem zamiast własnego koncertu zagra niewielką, ale wyraźnie wyeksponowaną rolę w widowisku budowanym wokół klasycznego śpiewu, orkiestry i chóru.

"Julia doskonale odnajduje się zarówno w muzyce, jak i aktorstwie. Jestem przekonany, że jej wspólny występ z Maestro będzie jednym z najciekawszych momentów obu wieczorów" - zapowiada Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Andrea Bocelli wraca do płyty, która zmieniła jego karierę

Koncerty w Gdańsku i Warszawie są częścią trasy przygotowanej z okazji 30-lecia "Romanzy". Ten album przeniósł Bocellego z włoskiej sceny na światowe listy sprzedaży, a jego nakład przekroczył 20 mln egzemplarzy.

Najważniejszym utworem płyty pozostaje "Con te partirò". Nagranie początkowo nie zostało wielkim przebojem we Włoszech, lecz zaczęło zdobywać popularność poza granicami kraju. Jeszcze większy sukces przyniosła wersja z Sarah Brightman, wydana pod tytułem "Time to Say Goodbye".

Podczas jubileuszowej trasy Bocelli wraca do nagrań z "Romanzy", ale program nie ogranicza się wyłącznie do jednej płyty. Tenor sięga również po arie operowe, włoskie pieśni i popularne ballady, czyli repertuar, dzięki któremu jego koncerty od lat przyciągają publiczność o bardzo różnych muzycznych upodobaniach.

Właśnie w tak zbudowanym widowisku pojawi się Wieniawa. Jej udział może być jednym z tych momentów, w których Bocelli na chwilę odchodzi od klasyki i szuka kontaktu ze współczesnym popem.



