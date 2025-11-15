Julia Wieniawa pręży się w bikini. Pokazała wakacyjne zdjęcia z Meksyku

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Sporo emocji wśród internautów wywołały najnowsze zdjęcia Julii Wieniawy. Krótko po zakończeniu trasy "Światłocienie Tour" wokalistka postanowiła się wybrać na kolejne wakacje. Tym razem jurorka "Mam talent" pokazała fotografie z pobytu w Meksyku.

Julia Wieniawa wypoczywa w Meksyku po trasie koncertowej
Julia Wieniawa wypoczywa w Meksyku po trasie koncertowejAKPAAKPA

Julia Wieniawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Artystka od kilku lat króluje w wielu branżach show-biznesu - spełnia się jako aktorka serialowa i filmowa, influencerka, a nawet bizneswoman. W ostatnich edycjach programu TVN-u "Mam talent" miała okazję również spróbować swoich sił w roli jurorki.

Julia Wieniawa zakończyła trasę "Światłocienie Tour"

"Oj będziemy tęsknić... Oficjalnie trasa ŚWIATŁOCIENIE dobiegła końca. Dziękujemy Wam za te piękne 7 koncertów. Chcemy więcej! A Wy?" - napisała pod koniec października Julia Wieniawa.

Michał Boroń
Michał Boroń

Podczas tych występów promowała swoją drugą studyjną płytę "Światłocienie" utrzymaną w stylistyce alternatywnego popu. Wydawnictwo uzyskało status złota (ponad 15 tys. egzemplarzy). Tym razem w gronie jej współpracowników znaleźli się m.in. Monika Mimi Wydrzyńska, Jeremi Sikorski, Maurycy Żółtański i Jeremi Siejka.

Julia Wieniawa błyszczy na zdjęciach z Meksyku

Krótko po koncertach jurorka "Mam talent" wybrała się na odpoczynek na Malediwach. Teraz w mediach społecznościowych pokazała za to najnowsze zdjęcia z pobytu w Meksyku.

Fani zachwycili się szczególnie ujęciami wokalistki w czerwonym bikini. "O matko jak pięknie", "Bosko wyglądasz w tym kostiumie", "Są osoby których drugie imię to słońceeee", "Chyba się zakochałem", "Hot" - czytamy.

"Biedy nie ma" - to kolejny z komentarzy, nawiązujący do niedawnej burzy po występie u Kuby Wojewódzkiego, kiedy to Julia Wieniawa przytaknęła jego słowom, że "bieda to stan umysłu".

"Miałam na myśli ludzi żyjących w świecie możliwości, a niekorzystających z nich. Wiadomo, że nie mam na myśli skrajnych przypadków... A sama teza (...) to nie moja teza i (...) to nie ja jej użyłam" - podkreślała później w mediach społecznościowych.

