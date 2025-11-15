Julia Wieniawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Artystka od kilku lat króluje w wielu branżach show-biznesu - spełnia się jako aktorka serialowa i filmowa, influencerka, a nawet bizneswoman. W ostatnich edycjach programu TVN-u "Mam talent" miała okazję również spróbować swoich sił w roli jurorki.

Julia Wieniawa zakończyła trasę "Światłocienie Tour"

"Oj będziemy tęsknić... Oficjalnie trasa ŚWIATŁOCIENIE dobiegła końca. Dziękujemy Wam za te piękne 7 koncertów. Chcemy więcej! A Wy?" - napisała pod koniec października Julia Wieniawa.

Podczas tych występów promowała swoją drugą studyjną płytę "Światłocienie" utrzymaną w stylistyce alternatywnego popu. Wydawnictwo uzyskało status złota (ponad 15 tys. egzemplarzy). Tym razem w gronie jej współpracowników znaleźli się m.in. Monika Mimi Wydrzyńska, Jeremi Sikorski, Maurycy Żółtański i Jeremi Siejka.

Julia Wieniawa błyszczy na zdjęciach z Meksyku

Krótko po koncertach jurorka "Mam talent" wybrała się na odpoczynek na Malediwach. Teraz w mediach społecznościowych pokazała za to najnowsze zdjęcia z pobytu w Meksyku.

Rozwiń

Fani zachwycili się szczególnie ujęciami wokalistki w czerwonym bikini. "O matko jak pięknie", "Bosko wyglądasz w tym kostiumie", "Są osoby których drugie imię to słońceeee", "Chyba się zakochałem", "Hot" - czytamy.

"Biedy nie ma" - to kolejny z komentarzy, nawiązujący do niedawnej burzy po występie u Kuby Wojewódzkiego, kiedy to Julia Wieniawa przytaknęła jego słowom, że "bieda to stan umysłu".

"Miałam na myśli ludzi żyjących w świecie możliwości, a niekorzystających z nich. Wiadomo, że nie mam na myśli skrajnych przypadków... A sama teza (...) to nie moja teza i (...) to nie ja jej użyłam" - podkreślała później w mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa o „Nieobliczalnej” INTERIA.PL