Julia Wieniawa na co dzień mieszka w centrum Warszawy - w apartamencie urządzonym w iście luksusowym, balijskim stylu. Regularnie inwestuje jednak w nieruchomości, co jest częścią jej strategii biznesowej. Jest więc w posiadaniu nie tylko mieszkania, w którym żyje, ale także innych - na wynajem. Ponad rok temu dokonała także zakupu urokliwego domu w samym środku lasu.

Chcąc odpocząć od wielkiego miasta, piosenkarka i aktorka zainwestowała w rezydencję na odludziu, aranżując całą przestrzeń do własnego użytku. Dom otoczony jest naturą, nie brakuje w nim miejsca do wypoczynku i relaksu, a także przestrzeni do rozwoju artystycznego - Julia urządziła w nim własne studio nagraniowe.

"Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy" - opowiadała Julia Wieniawa w podcaście WojewódzkiKędzierski w 2025 r.

Julia Wieniawa wróciła do swojego domu w środku lasu. Pod jej nieobecność w rezydencji trwał remont

Wraz z początkiem lipca Julia Wieniawa znalazła chwilę na ucieczkę ze stolicy i od medialnego zgiełku, jadąc do swojej oazy w lesie. W relacji na Instagramie pokazała fanom fragmenty wnętrza domu, chwaląc się wykończeniami. Jak sama przyznała - obecnie trwa tam remont, a pod jej nieobecność znajoma zajęła się renowacją kominka.

"U mnie remont trwa. Jak byłam teraz na wyjeździe, to Ola nie próżnowała i zobaczcie, co zastałam. Kominek! W nowych kafelkach - nie burzymy, zmieniamy" - wyjawiła na filmiku Wieniawa.

Tak prezentuje się kominek w domu Julii Wieniawy Instagram @juliawieniawa materiał zewnętrzny

W relacji gwiazda pokazała również fragmenty przestronnego salonu, w którym znajduje się m.in. klimatyczny dywan i retro lampa. W tle widnieje fragment jadalni - z drewnianym stołem, krzesłami z zielonym akcentem i kwiatami zajmującymi cały parapet. W rezydencji nie brakuje ogromnych okien, z których rozpościera się widok na otaczające ją drzewa.

Julia Wieniawa pokazała wnętrza swojego domu w lesie Instagram @juliawieniawa materiał zewnętrzny

Wnętrza domu Julii Wieniawy Instagram @juliawieniawa materiał zewnętrzny



