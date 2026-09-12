Julia Wieniawa opowiedziała o przyszłości. Padł temat macierzyństwa

Julia Wieniawa obchodziła w grudniu 27. urodziny. W nowym utworze podsumowuje dotychczasową karierę i nawiązuje do pozycji, którą wypracowała w polskim show-biznesie. Podczas radiowego wywiadu została jednak zapytana nie o muzykę, lecz o swoje plany na najbliższe lata.

Prowadząca chciała wiedzieć, co wokalistka zamierza zrobić przed trzydziestką. Wieniawa odpowiedziała jednym słowem: "Dziecko".

Artystka rozwinęła temat, gdy usłyszała pytanie o to, jak wyobraża sobie swoje życie za trzy lata. Jej odpowiedź była krótka i konkretna.

"W moim domu, w lesie z dzieckiem" - powiedziała na antenie RMF FM.

Wieniawa nie ogłosiła ciąży ani nie przekazała informacji o rozpoczęciu starań o dziecko. Mówiła wyłącznie o swoich planach i o tym, jak chciałaby ułożyć życie w niedalekiej przyszłości.

Deklaracja może zaskakiwać, ponieważ 27-latka jest obecnie zaangażowana w kilka projektów jednocześnie. Łączy działalność muzyczną z aktorstwem i pracą w telewizji, a ostatnio do jej obowiązków doszło ocenianie uczestników "Tańca z Gwiazdami".

"27 (Do gwiazd!)". Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę

Pretekstem do wizyty w radiu była premiera singla "27 (Do gwiazd!)". W piosence Wieniawa odnosi się do życia w świetle reflektorów, zawodowych sukcesów oraz pieniędzy zarobionych w ciągu ostatnich lat.

Aktorka i wokalistka popularność zdobyła dzięki roli Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Później występowała w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych, równolegle rozwijając karierę muzyczną. W 2022 roku wydała debiutancki album "Omamy".

Wieniawa ma również doświadczenie jako uczestniczka "Tańca z Gwiazdami". W 2020 roku występowała w parze ze Stefano Terrazzino i dotarła do finału programu. Po sześciu latach wróciła do formatu, tym razem jako jurorka.

Mimo napiętego kalendarza zawodowego jej plan na najbliższą przyszłość nie dotyczy kolejnej płyty, filmu ani programu telewizyjnego. Z wypowiedzi w RMF FM wynika, że przed 30. urodzinami chciałaby skupić się także na życiu rodzinnym.