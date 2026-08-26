Julia Wieniawa zdobyła popularność jako Paula Boska w serialu "Rodzinka.pl", który był jej początkiem drogi w show-biznesie. Od 2015 roku z powodzeniem rozwija także karierę muzyczną. To właśnie wtedy debiutancki singiel "Co mi jest", a już rok później, we współpracy z duetem producenckim Flirtini, stworzyła utwór "Na zawsze", który niemal od razu stał się przebojem.

Obecnie ma na koncie dwa cieszące się uznaniem albumy - "Omamy" (2022) i "Światłocienie" (2025). Do współpracy przy ostatnim z nich zaprosiła wielu znanych artystów, w tym Pezeta, Dziarmę, Zalię oraz Julię Pośnik. Ponadto wystąpiła na takich prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce jak m.in. Orange Warsaw Festival, Męskie Granie, Letnie Brzmienia, Great September, Polsat Hit Festiwal czy BitterSweet.

Do dziś regularnie komponuje nowe piosenki i występuje w głośnych produkcjach (serial "Teściowie", "Dalej Jazda!"), niezmiennie pozostając w centrum zainteresowania mediów i będąc jedną z najlepiej zarabiających gwiazd młodego pokolenia.

Julia Wieniawa: muzyka, aktorstwo i taniec. Gwiazda zachwyca w każdym wydaniu

Pod koniec lipca prawdziwą sensację wywołały wieści, że Wieniawa wystąpi u boku Andrei Bocellego podczas sierpniowych koncertów w Gdańsku i Warszawie. Młoda artystka zachwyciła publiczność wykonaniem utworu "Canto Della Terra".

"Nadal nie wiem, czy to nie był sen. Zaśpiewać u boku Andrei Bocellego to jedno, ale ciepło, z jakim mnie przyjął, wzruszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Dawno nie czułam się tak zaopiekowana na scenie. Są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Ta na pewno będzie jedną z nich" - opisywała wydarzenie na Instagramie.

Poza muzyką i aktorstwem ważnym elementem w jej życiu jest również taniec. Przypomnijmy, że w 2020 roku Wieniawa i Stefano Terrazzino dotarli do finału 11. odsłony "Tańca z Gwiazdami" i ostatecznie zajęli drugie miejsce.

"Już jako mała dziewczynka marzyłam o zatańczeniu na tym słynnym parkiecie" - mówiła zachwycona jeszcze przed rozpoczęciem programu. Choć Kryształowa Kula powędrowała ostatecznie do Edyty Zając i Michała Bartkiewicza, to właśnie Wieniawa i Terrazzino zajęli szczególne miejsce w sercach publiczności. Teraz 27-letnia wokalistka będzie mogła powrócić do formatu, ale w nieco innej roli.

Julia Wieniawa dołącza jako jurorka do "Tańca z Gwiazdami"

Niedawno sporo mówiło się o pożegnaniu Julii Wieniawy z programem "Mam talent!". W oficjalnym oświadczeniu gwiazda w tajemniczy sposób wspomniała o nowym etapie.

"W życiu wszystko ma swój czas. Każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny. Odchodzę z wdzięcznością, pięknymi wspomnieniami i ogromną ciekawością tego, co przede mną" - przekazała wówczas. Dziś słowa artystki nabierają nowego znaczenia. Ceniona wokalistka i aktorka rozpoczyna nowy etap we flagowym programie stacji Polsat. Już niebawem zobaczymy ją w 19. odsłonie "Tańca z Gwiazdami", gdzie przy stole jurorskim zastąpi Ewę Kasprzyk.

Julia Wieniawa brała udział w XI edycji Tańca z Gwiazdami Jaroslaw Antoniak MWMedia

Krzysztof Ibisz już pewien czas temu odniósł się do krążących spekulacji, nie kryjąc uznania dla umiejętności Wieniawy.

"Julia bardzo daleko zaszła u nas, była w finale. Myślę, że naprawdę byłaby fajną osobą w jury. Wydaje mi się, że ma super energię, sama przeszła przez te wszystkie tak zwane męki programowe, bo to są naprawdę trzy miesiące wyjęte z życia, a także bardzo ciężka fizyczna praca" - ocenił prowadzący w rozmowie z Plejadą.

"Taniec z Gwiazdami": kto wystąpi w 19. edycji?

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszy dopiero jesienią, jednak już teraz wywołuje ogromne emocje. Obecność Julii Wieniawy w gronie jurorów z pewnością będzie dla formatu powiewem świeżości oraz może przyciągnąć jeszcze większą publiczność.

Na parkiecie wystąpią Helena Englert, Mandaryna, Piotr "Guma" Gumulec, Matteo Brunetti, Krzysztof Kwiatkowski, Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk, Monika Borzym, Kaeyra, Jasper Sołtysiewicz, Dominik Rupiński oraz Dominik Smaruj.

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