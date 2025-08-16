Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Od kilku lat próbuje swoich sił w wielu branżach show-biznesu. Jest aktorką serialową i filmową, bizneswoman, piosenkarką, a także prężnie rozwija swoje profile w mediach społecznościowych. W ostatnich edycjach programu TVN-u "Mam talent" miała okazję również spróbować swoich sił w innej roli - po raz pierwszy została jurorką!

Julia Wieniawa od lat próbuje swoich sił w wielu branżach

Mimo wielu zainteresowań Julia Wieniawa przyznaje, że najbliższa jej sercu jest muzyka. Artystka rozwija swoją karierę wokalną od 2015 r. Wydała wówczas debiutancki singiel "Co mi jest", a już rok później, we współpracy z duetem producenckim Flirtini, stworzyła utwór "Na zawsze", który stał się przebojem. Obecnie ma na swoim koncie kilka hitów (m.in. "Nie muszę", "Omamy", "Sobą tak" czy "Kocham"), premierę długogrającego albumu, liczne współprace, a także występy na największych festiwalach w Polsce.

Julię Wieniawę niedługo czeka kolejna premiera autorskiego krążka. Już 26 września w ręce słuchaczy oddana zostanie nowa płyta piosenkarki. Jednocześnie na jesień celebrytka planuje wyruszyć w trasę koncertową. "Dużo wyzwań przede mną, ale też i za mną" - podkreśliła w ostatnim wywiadzie z Jastrząb Post. Ma już bowiem za sobą nagrania no nowych odcinków kultowego serialu "Rodzinka.pl". Jak gwieździe udaje się pogodzić liczne zawodowe zobowiązania z codziennością?

Gwiazda przyznała, że nie ma życia prywatnego! "Troszeczkę muszę docisnąć"

Artystka nie ukrywa, że ostatni okres był dla niej niezwykle owocny, lecz także intensywny. W niedawnym wywiadzie przyznała, że w takich chwilach trudno jest jej odnaleźć bilans między życiem zawodowym oraz prywatnym. "Nie mam życia prywatnego, po prostu aktualnie jestem bardzo dużo w pracy, ale jestem młoda, więc jeszcze wiem, że troszeczkę muszę docisnąć, bo mam bardzo dobry moment i nie chciałabym go przegapić" - opowiadała wokalistka.

"Też staram się oczywiście znajdować czas dla siebie, na swój domek w lesie i swojego pieska. I tak, jest ok, ale wydaje mi się, że dopiero przyszły rok będzie dla mnie może troszkę większym spokojem, chociaż jak się rozkręci po tej płycie, to nie wiem. Zobaczmy" - skwitowała Julia Wieniawa.

