Julia Wieniawa i nocowanka na rzecz WOŚP. Aukcja wywołała gorące emocje

25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej akcji jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. W 2025 r. dla onkologii i hematologii dziecięcej zebrano w sumie ponad 289 mln zł.

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda zł i kupiła blisko 81 tysięcy urządzeń.

W akcję poza tysiącami wolontariuszy z całej Polski i świata angażują się również znane osoby: sportowcy, politycy, aktorzy, muzycy czy dziennikarze.

Julia Wieniawa: Aukcja dla WOŚP robi furorę

Wśród aukcji znalazła się "nocowanka z Julią Wieniawą". Tak szczegóły opisuje wokalistka, aktorka i jurorka "Mam talent": "Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby".

W poniedziałkowe popołudnie kwota za "nocowankę" wynosiła ponad 82 tys.

"Trochę ryzykowne zapraszać do siebie do domu zupełnie obcą osobę na nocowanie" - napisała na platformie X (dawny Twitter) Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy.

Polityczce odpowiedziała Julia Wieniawa w rozmowie z Pudelkiem.

"Taka kwota w 48 godzin od ogłoszenia aukcji to naprawdę duże, zadeklarowane wsparcie w szczytnym celu, co bardzo mnie cieszy! (...) Zdaję sobie sprawę, że część osób dopisuje do tej aukcji własne scenariusze i podteksty, które nie mają nic wspólnego z jej rzeczywistym przebiegiem. Wystarczy jednak sięgnąć do opisu aukcji, by zobaczyć, że jej charakter od początku był jasno określony, transparentny i oparty na wspólnym spędzeniu czasu w bezpiecznej formule. Sensacyjne interpretacje mówią więc więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie. To ma być pozytywne spotkanie i realne wsparcie dla WOŚP" - podsumowała.

Kim jest Julia Wieniawa?

Julia Wieniawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Artystka od kilku lat króluje w wielu branżach show-biznesu - spełnia się jako aktorka serialowa i filmowa, influencerka, a nawet bizneswoman. W ostatnich edycjach programu TVN-u "Mam talent" miała okazję również spróbować swoich sił w roli jurorki.

We wrześniu 2025 r. wydała swoją drugą studyjną płytę "Światłocienie" utrzymaną w stylistyce alternatywnego popu. Wydawnictwo uzyskało status złota (ponad 15 tys. egzemplarzy). Tym razem w gronie jej współpracowników znaleźli się m.in. Monika Mimi Wydrzyńska, Jeremi Sikorski, Maurycy Żółtański i Jeremi Siejka.

