Julia Wieniawa i Malik Montana razem. Jak wygląda ich "Chwila zapomnienia"?

"Chwila zapomnienia" to pełna kokieterii produkcja, która łączy dwa odmienne muzyczne światy - czytamy o wspólnej piosence Julii Wieniawy i Malika Montany.

Utwór opowiada o elektryzującym spotkaniu i momencie, w którym rozsądek ustępuje miejsca emocjom.

Autorami nagrania są Julia Wieniawa i Malik Montana (tekst), a przy muzyce pomagali im Maurycy Żółtański, Beniamin Przeradowski i Piotr Odoszewski. Ten ostatni pojawia się również w chórkach.

Za teledysk odpowiada uglyassocho (Jakub Ochocki, znany też jako DJ Ocho) - raper, DJ oraz twórca wizualny, związany z undergroundową sceną muzyczną i kolektywem hesoyam.

Julia Wieniawa i Malik Montana razem

Singel "Chwila zapomnienia" jest kolejnym zwiastunem nowej ery artystycznej Julii Wieniawy, w której jurorka "Tańca z gwiazdami" coraz odważniej bawi się konwencjami i czerpie inspiracje z różnych dekad popkultury. Jest w tym dużo zabawy formą, świadomej stylizacji, kobiecej zmysłowości i artystycznej przekory.

"Konsekwentnie rozwija swój artystyczny świat, nie bojąc się zaskakujących współprac, stylistycznych zwrotów i zabawy wizerunkiem. 'Chwila zapomnienia' to kolejny dowód na to, że w tej erze nie zamierza trzymać się jednego scenariusza. A skoro można połączyć vintage'owy sznyt z nowoczesnym popem i zaprosić do tego Malika Montanę, to czemu nie?" - czytamy w opisie.

Przedpremierowe wykonanie "Chwili zapomnienia" odbyło się pod koniec października w hali COS Torwar w Warszawie. To właśnie tam raper świętował swój jubileusz 10-lecia na scenie. Gościnnie poza Julią Wieniawą pojawili się również OG ENZO, Kazior, 730 Huncho, Young Leosa oraz Maja Janowska.