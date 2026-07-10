Muzyczna kariera Julii Wieniawy stale się rozkręca. Po wydaniu krążka "Światłocienie" (2025) ("Sobą Tak", "Kocham", "U Mnie") aktorka i piosenkarka podzieliła się ze swoimi słuchaczami singlem "Dziś sobie dam", a teraz postanowiła połączyć siły z raperem Kizo. Do utworu "Laweta" powstał nawet klip, który jest już dostępny w serwisie YouTube.

Julia Wieniawa na "Lawecie" z Kizo. "Taki spokojny vibe"

Kiza zasłynął z wypuszczania energetycznych, żartobliwych utworów, które kojarzyć się miały słuchaczom z beztroskim czasem wakacji. Do jego największych hitów należą między innymi: "Nasze lato" z Wac Toją, "Taxi", "DOLCE VITA", "HERO" czy "100 BPM" nagrane z Bletką. Choć raper chwilami odchodził od wakacyjnej reguły, zdaje się, że z powrotem do niej wrócił, bo tuż pod koniec maja 2026 roku wrócił do letnich klimatów i podzielił się numerem "Nie ma nas tam" (nagrał go wspólnie z Natalisą). Niektórzy fani nowego duetu już wróżą mu wielki sukces!

Julia Wieniawa zapowiadała wcześniej w mediach społecznościowych, że "Laweta" to wakacyjny ''love song''. Za produkcję utworu odpowiadają GRAUX i BeMelo, a za kompozycję i tekst Julia Wieniawa.

"Numery z Bletką o niebo lepsze", "Spodziewałem się czegoś lepszego", "Spodziewałem się, że będzie lepszy utwór, taki jakiś smutny jak na lato", "Nie miałem żadnych oczekiwań, a i tak się rozczarowałem", "Dawno tak zamulonej piosenki nie słyszałem", "Takiego chłamu jeszcze nie grali", "Flaki z olejem, zmęczyłam się słuchaniem" - piszą zawiedzeni internauci, jednak nie brakuje również pozytywnego odbioru.

"Nowy letniaczek, fajne połączenie", "Jak dla mnie super nutka na lato", "Przyjemny klimat, taki spokojny vibe", "Super klip!", "To będzie hit lata" - piszą fani projektu w serwisie YouTube.

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