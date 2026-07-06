Julia Wieniawa i Kizo zapowiadają wspólny singiel. Internauci są bezlitośni

Julia Wieniawa od kilku lat rozwija karierę muzyczną, regularnie wydając kolejne single obok działalności aktorskiej. Tym razem postawiła na duet z Kizo, jednym z najpopularniejszych polskich raperów ostatnich lat.

Pierwszym sygnałem zapowiadającym współpracę było zdjęcie opublikowane przez artystkę na Instagramie. Wieniawa pokazała się w luksusowym samochodzie u boku rapera, czym szybko zwróciła uwagę swoich obserwatorów. Niedługo później okazało się, że fotografia była zapowiedzią wspólnego singla zatytułowanego "Laweta". Premiera utworu została zaplanowana na 9 lipca.

"Nasz wakacyjny love song"

Kilka dni przed premierą artyści opublikowali krótką zapowiedź piosenki. W nagraniu można usłyszeć fragment refrenu, a Julia Wieniawa zachęciła fanów do wspólnego odliczania do premiery.

"Nasz wakacyjny love song 'Laweta' wjeżdża już 9.07. Nagrywajcie do tego dźwięku i odliczajcie do premiery z nami" - napisała wokalistka.

Choć materiał trwa zaledwie kilkanaście sekund, wystarczył, by pod wpisem pojawiły się setki komentarzy.

"Wyjątkowy kicz". W sieci zawrzało

Zapowiedź nowego duetu spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem części internautów. Wielu z nich przyznało, że po współpracy Wieniawy i Kizo oczekiwało czegoś zupełnie innego.

"Wyjątkowy kicz, niestety, a szkoda", "Julio, nie spodziewałam się po tobie takiego paździerzu", "Nie no, lipa" i "Ale to słabe" - to tylko część opinii, które pojawiły się pod nagraniem.

Równie krytyczne komentarze można znaleźć także pod publikacjami dotyczącymi singla. "Tragedia", "Sorry, ale nie!", "Dno się w końcu spotkało. Już niżej się nie da", "Jestem na nie" czy "Ale wiocha" - piszą internauci.

Nie wszyscy skreślają "Lawetę"

Obok krytyki pojawiły się także głosy osób, które z niecierpliwością czekają na premierę utworu. Fani przekonują, że ocenianie piosenki wyłącznie na podstawie krótkiego fragmentu jest przedwczesne.

"Julka, jesteś super", "Nie mogę się doczekać. Co to będzie za duet", "Najlepszy duet muzyczny" oraz "To będzie sztos nuta" - komentują zwolennicy artystów.

Czy "Laweta" dołączy do grona tegorocznych wakacyjnych przebojów? O tym będzie można przekonać się już po premierze.

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