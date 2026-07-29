Julia Wieniawa dementuje plotki! Jej relacja ze znanym piłkarzem to przeszłość

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Julia Wieniawa po długiej ciszy wprost zasugerowała, że jej relacja z belgijskim piłkarzem Hervém Matthysem stała się już przeszłością. W programie "Szybkie strzały" w RMF FM, pytana o najbardziej absurdalną plotkę na swój temat, artystka odpowiedziała krótko: "Single era!".

Julia Wieniawa w RMF FM potwierdza rozstanie z Hervém Matthysem. Artystka jasno określa swój obecny status jako singielka.
Julia WieniawaJacek Kurnikowski AKPA

Przez długi czas ani Julia Wieniawa, ani Hervé Matthys nie komentowali publicznie swojego życia prywatnego, mimo że kilkukrotnie przyłapywano ich razem. Mimo to w ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że para mogła się rozstać, a dodatkowego zamieszania narobiła wypowiedź Veljko Nikitovicia, dyrektora sportowego Motoru Lublin, który w rozmowie z Canal+ Sport przekazał, że z informacji otrzymanych od piłkarza wynika, iż relacja ta się zakończyła.

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Julia Wieniawa jest teraz singielką?

Sama Wieniawa odniosła się do plotek podczas wizyty w studiu "RMF-u", gdzie odpowiadała na szybkie pytania. Na początku rozmowy padło pytanie o najgłupszą pogłoskę, z jaką się zetknęła. Aktorka i wokalistka najpierw zdementowała historię o rzekomym mężu i podwójnym nazwisku, a potem dodała wymowne: "Single era!", jasno zaznaczając, że nie ma obecnie żadnego partnera.

W rozmowie Wieniawa zdradziła również, że wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia i opowiedziała o swoich pierwszych zarobkach, podkreślając, że najpierw zainwestowała je w nieruchomość, a dopiero później pozwoliła sobie na bardziej osobiste wydatki: "Od razu zainwestowałam je w nieruchomość, a dopiero później zaczęłam kupować sobie zachcianki typu torebka. (…) Torebki to moja słabość, przyznaję się. Mam zamiar kiedyś oddać je moim córkom" - powiedziała.

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