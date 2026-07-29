Julia Wieniawa dementuje plotki! Jej relacja ze znanym piłkarzem to przeszłość

Przez długi czas ani Julia Wieniawa, ani Hervé Matthys nie komentowali publicznie swojego życia prywatnego, mimo że kilkukrotnie przyłapywano ich razem. Mimo to w ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że para mogła się rozstać, a dodatkowego zamieszania narobiła wypowiedź Veljko Nikitovicia, dyrektora sportowego Motoru Lublin, który w rozmowie z Canal+ Sport przekazał, że z informacji otrzymanych od piłkarza wynika, iż relacja ta się zakończyła.

Julia Wieniawa jest teraz singielką?

Sama Wieniawa odniosła się do plotek podczas wizyty w studiu "RMF-u", gdzie odpowiadała na szybkie pytania. Na początku rozmowy padło pytanie o najgłupszą pogłoskę, z jaką się zetknęła. Aktorka i wokalistka najpierw zdementowała historię o rzekomym mężu i podwójnym nazwisku, a potem dodała wymowne: "Single era!", jasno zaznaczając, że nie ma obecnie żadnego partnera.

W rozmowie Wieniawa zdradziła również, że wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia i opowiedziała o swoich pierwszych zarobkach, podkreślając, że najpierw zainwestowała je w nieruchomość, a dopiero później pozwoliła sobie na bardziej osobiste wydatki: "Od razu zainwestowałam je w nieruchomość, a dopiero później zaczęłam kupować sobie zachcianki typu torebka. (…) Torebki to moja słabość, przyznaję się. Mam zamiar kiedyś oddać je moim córkom" - powiedziała.