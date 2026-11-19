Jakiś czas temu rozpoczęły się prace nad filmem "Jantar", który inspirowany będzie życiem jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek - Anny Jantar. W latach 70. święciła ona triumfy w całym kraju, najpierw podbijając festiwal w Opolu, a następnie rozgłośnie radiowe przebojami "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście" czy "Radość najpiękniejszych lat". Reżyserem i scenarzystą produkcji został Daniel Jaroszek, a nad dopracowaniem fabuły czuwa córka legendarnej wokalistki, Natalia Kukulska.

W jednym z wywiadów córka nieodżałowanej gwiazdy zdradziła szczegóły filmu "Jantar". Oznajmiła, że pracuje nad ścieżką dźwiękową, wraz ze swoim mężem oraz synem. Muzyka będzie bowiem grała pierwsze skrzypce w dziele o Annie Jantar.

"Ta historia jest częścią mojego życia. W zasadzie też jest moim życiem i też jestem w tej historii. W związku z tym trudno, żeby było coś o mnie, beze mnie. Cieszę się, że producenci i reżyser to rozumieją, a my jesteśmy blisko w procesie powstawania tego filmu i scenariusza" - mówiła o swoim udziale przy produkcji Kukulska.

Natalia Kukulska zdradziła szczegóły filmu "Jantar". Wystartował już casting na odtwórczynię głównej roli

Piosenkarka zdradziła wówczas również, że rusza casting na odtwórczynię głównej roli, a ona sama ma propozycję pewnej aktorki, która jej zdaniem świetnie sprawdziłaby się w tym wyzwaniu.

"Mam taką aktorkę, ale nie mogę zdradzić, kto to jest. (...) Bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy na castingu, bo może być wiele zaskoczeń. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo otwarci, bo nie zawsze tu chodzi o fizyczne podobieństwo. Czasami chodzi o to 'coś'" - zaznaczała 50-letnia wokalistka.

Julia Wieniawa sprawdziłaby się w roli Anny Jantar? "Czekam na przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę"

O rozpoczęciu poszukiwań aktorki dowiedziała się Julia Wieniawa, która wyraziła szczere zainteresowanie rolą. W rozmowie z Radiem Eska ujawniła, że nie dostała zaproszenia na casting, lecz z chęcią spróbowałaby swoich sił. "Ja dalej czekam na jakąś przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę, bo uważam, że jeszcze nie mam takiej na koncie. Wszystko przychodzi w swoim czasie. Jak najbardziej. Anna Jantar? W sumie, jak tak o tym pomyślę... Nie dostałam natomiast takiej propozycji, tak samo jak przy 'Lalce', ale chęci są. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie?" - powiedziała 27-latka.

Kukulska nie jest przekonana do Wieniawy? "Ja podobieństwa akurat nie widzę". Mimo to zachęca ją do castingu!

Do słów Julii Wieniawy prędko odniosła się Natalia Kukulska, która wyznała, że w roli znanej mamy widziałaby kogoś nieco bardziej podobnego do niej z wyglądu. "Ja podobieństwa akurat nie widzę, chociaż jest piękną kobietą, jeśli chodzi o rysy twarzy. Żeby nie było, to też nie jest tak, że szukamy klona" - powiedziała w wywiadzie dla "Super Expressu".

Kukulska zaznaczyła, że mimo braku podobieństwa młoda aktorka mogłaby nadawać się do roli. Wszystko zdefiniowałby casting, do którego zachęciła Wieniawę. "Ja nie jestem osobą, która zaprasza na casting. Casting jest w ogóle otwartą formą i Julka jest super zdolną dziewczyną, aktorką i wokalistką, więc że tak powiem, po warunkach bardzo się nadaje" - podsumowała.

Oficjalnie nazwisko aktorki, która wcieli się w główną rolę w filmie "Jantar", zostanie ujawnione na początku 2027 r.