Po sześciu latach pracy nad nowym albumem, Julia Pietrucha zapowiada jego premierę singlem "Sentymenty". To muzyczna opowieść o stracie, przemianie i odnajdowaniu siebie na nowo.

"Ten album na pewno ma to do siebie, że dosyć długo powstawał, bo zaczęłam go pisać już w 2020 roku, chwilę po rozpoczęciu pandemii. I przez te sześć lat przeszedł bardzo dużo zmian" - opowiada Pietrucha w Studiu PAP.

"To są ciekawe zmiany, bo zaczęłam pisać w języku angielskim. W międzyczasie dojrzałam do takiej myśli, że chciałabym opowiadać w języku rodzimym. Że poza tym aspektem sentymentalnym, melancholijnym czy energetycznym, który przekazuję poprzez muzykę, chciałabym też łączyć się ze słuchaczem poprzez słowo. Podjęłam decyzję, żeby przetłumaczyć te teksty i rzeczywiście w niektórych przypadkach udało się prawie jeden do jednego zachować ich treść" - wyjaśnia artystka.

Julia Pietrucha na nieznanych wodach. Co już wiemy o płycie "Tar"?

Nowy album został wyprodukowany razem z Michałem "Foksem" Królem (m.in. Nosowska, Natalia Nykiel, Kayah, Maria Peszek, Novika, Miuosh i Igo), który wprowadził do tej muzyki nowoczesne brzmienia.

"Oscylowałam wokół muzyki folkowej, a on zaproponował dobrze sobie znany gatunek, czyli pop z elementami elektroniki" - podkreśla.

Wspomniany pierwszy singel "Sentymenty" został w całości zaśpiewany po polsku. Niemniej tytuł płyty brzmi "TAR".

"'Tar' to dokładnie angielski tytuł jednej z piosenek, która jest na płycie, i w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego na polski oznacza smołę. Trochę to koreluje z warstwą emocjonalną tego albumu i z tym, z czym się tam w tekstach mierzę" - wyjaśnia Pietrucha.

"Pracę nad tą płytą rozpoczęłam w 2020 roku - w czasie, gdy zarówno mój osobisty świat, jak i świat wokół mnie zatrząsł się w posadach. To zapis najtrudniejszego okresu mojego życia. Czasu utraty, rozczarowań, złamanych obietnic i rozpadu wszystkiego, co wydawało się trwałe. Fundamenty, na których budowałam swoją rzeczywistość, pękły, a ja musiałam nauczyć się żyć od nowa" - dodaje w opisie nowego wydawnictwa.

Album pojawi się w 2027 r. Będzie mu towarzyszyła trasa koncertowa, bilety są już dostępne. Obecnie wokalistka na scenie świętuje 10-lecie swojej debiutanckiej płyty "Parsley".

Szczegóły trasy "TAR TOUR 2027":

14.02.2027 - Sopot

26.02.2027 - Warszawa

04.03.2027 - Kraków

07.03.2027 - Wrocław

20.03.2027 - Białystok

11.04.2027 - Szczecin

12.04.2027 - Poznań

17.04.2027 - Kielce

18.04.2027 - Toruń

15.05.2027 - Bielsko-Biała

12.11.2027 - Lublin.

Kim jest Julia Pietrucha?

Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako aktorka i modelka - w 2002 r. została Miss Polski Nastolatek.

Rok później zadebiutowała w serialu "Na Wspólnej". Kolejne lata przyniosły jej role w takich serialach, jak m.in. "Kochaj mnie, kochaj!", "Pensjonat pod różą", "Blondynka" czy "M jak miłość".

Pojawiła się w pierwszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2014), wcielając się w takie gwiazdy muzyki, jak m.in. PSY, Beyonce, Britney Spears, Liza Minelli czy Cleo.

Wydanym na własną rękę debiutanckim albumem "Parsley" (2016) zrobiła sporo zamieszania na scenie muzycznej. Jej pozycję umocniła płyta "Postcards from the Seaside" (2018), ale krótko po jej premierze grająca na ukulele wokalistka zniknęła, by urodzić swoje dziecko.

Wróciła w duecie z Martą Zalewską, jesienią 2024 r. wydając album "Neonova".

W lipcu 2025 r. pojawiła się wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego płyta "Sierpniowa", sygnowana przez projekt Pietrucha | Miuosh | Pietrucha. Przygotowali ją Julia Pietrucha (kuratorka projektu), scenarzystka i poetka Natalia Pietrucha (prywatnie to starsza siostra Julii) oraz Miuosh, producent, raper i juror "Must Be The Music" w Polsacie.