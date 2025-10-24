"Muzyka jest pierwszą przestrzenią, w której zdecydowałam się być całkowicie wolna i zupełnie pozbyć się kalkulacji; nie zastanawiać się, czy to się komuś spodoba, tylko tworzyć tak jak czuję - żeby wreszcie zobaczyć, jak to jest. I wiecie co? Jest najlepiej" - napisała Julia Kamińska na Instagramie.

Nową odsłoną tej "drogi bez kompromisów" jest piosenka "Morze", opisywana jako "poetycka podróż na granicy światów".

Julia Kamińska na horyzoncie. Tak wygląda "Morze"

Inspiracją powstania tekstu (autorką jest sama Julia Kamińska) była linia horyzontu - miejsce, które widać, ale do którego nie da się dotrzeć.

"To opowieść o spotkaniu na granicy światów; spotkaniu, które nigdy się nie wydarzy - chociaż artystka powtarza jak mantrę: 'kto wie, może, kiedyś'. Utwór jest intymny, osobisty i poetycki, łączy w sobie nadzieję i świadomość nieodwracalności" - czytamy w opisie.

Produkcją piosenki zajął się pracujący już wcześniej z Julią Paweł Odoszewski (m.in. sanah, Dawid Podsiadło, Ania Dąbrowska i Kwiat Jabłoni).

Wideo do piosenki "Morze" powstało we współpracy z Łódzką Szkołą Teledysków.

"Dla mnie ten klip jest o rozpaczliwym poszukiwaniu wolności, która paradoksalnie jest na wyciągnięcie ręki. Koncepcja bycia uwięzioną przez swoje własne przekonania jest mi bardzo bliska - doświadczyłam procesu wychodzenia z takiego ‚więzienia' podczas terapii, kiedy leczyłam się ze współuzależnienia. Oczywiście jest mnóstwo możliwych interpretacji, ale dla mnie ten teledysk stał się bardzo dosadnym przedstawieniem mojej osobistej drogi. Jestem bardzo wdzięczna twórcom za ten koncept, odwagę w realizacji i radykalnie szczery przekaz" - podkreśla Julia Kamińska.

Julia Kamińska i jej muzyczna droga

Szeroką rozpoznawalność przyniósł jej serial "BrzydUla", w którym nie tylko zagrała tytułową rolę, ale zaśpiewała również w piosence z czołówki. Był to cover przeboju "Tyle słońca w całym mieście" Anny Jantar. Występ w produkcji TVN-u dał jej popularność i pierwsze wyróżnienia (Telekamera 2010 dla najlepszej aktorki, nominacja do Wiktora w kategorii odkrycie telewizyjne).

W 2010 r. nagrała piosenkę "Każdy chciałby tak mieć" (duet z Anną Sochacką) na potrzeby animacji "Zaplątani" - jej głosem mówi też główna bohaterka, Roszpunka.

Z czasem aktorkę coraz mocniej ciągnęło w stronę muzyki - pojawiła się jako jedna z jurorek w programie "Mask Singer" (TVN), a w "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2023) zajęła trzecie miejsce. Najlepiej oceniono jej występy jako Beaty Kozidrak i lidera grupy Crazy Town, dzięki czemu wygrała dwa odcinki.

W sierpniu 2023 r. wypuściła minialbum "Było minęło" zawierający przebój "Żal mi" ze Skubasem. Niespełna rok później zaprezentowała pierwszą pełną płytę "Sublimacja" - główną rolę gra tam bunt.

W październiku 2024 r. wypuściła duet z Panem Savyanem (tym od hitu "W kolorku amaretto"). Okazało się, że "Bursztynowe koraliki" zostały największym przebojem obojga - do tej pory teledysk zanotował ponad 13 mln odsłon.

Julia Kamińska o "siarczystych" tekstach i płycie "Sublimacja" INTERIA.TV INTERIA.PL